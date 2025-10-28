हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या करते हैं सुपरस्टार गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा? जानें सबकुछ

क्या करते हैं सुपरस्टार गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा? जानें सबकुछ

गोविंदा के बेटे यशवर्धन को लेकर काफी चर्चा हो रही है. यशवर्धन क्या करते हैं ये जानने के लिए फैंस उत्सुक रहते हैं. आइए जानते हैं यशवर्धन के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 Oct 2025 07:46 AM (IST)
बॉलीवुड दिग्गज गोविंदा भी आए दिन चर्चा में रहते हैं. अपनी एक्टिंग, फिल्मों में वापसी और शादी के लिए तो चर्चा में रहते ही हैं इस बार चर्चा में हैं उनके बेटे यशवर्धन अहूजा. यशवर्धन अपने लुक, स्टाइल को लेकर छा रहे हैं. बता दें कि यशवर्धन जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं. 

यशवर्धन अहूजा ने लंदन से फिल्म मेकिंग और एक्टिंग की पढ़ाई की है. वो फिल्मों में अपने पिता की विरासत आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. 28 साल के यशवर्धन अपने को लंबे समय से इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं. 

तगड़ी रही है गोविंदा की विरासत 
गोविंदा और सुनीता के बेटे यशवर्धन अहूजा को अपने पिता की फिल्मी विरासत को आगे ले जाना होगा. अगर गोविंदा की बात करें तो वो 90 के दशक के सुपरस्टार रहे हैं. उनकी कॉमेडी, उनकी एक्टिंग की आज भी तारीफ होती है. अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना यशवर्धन के लिए आसान नहीं होगा. उन्हें हर पैमाने पर खरा उतरना होगा. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yashvardhan Ahuja 💖✨ (@yashvardhanfanpage1)

यशवर्धन की बड़ी बहन टीना अहूजा भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने सेकेंड हैंड हसबैंड फिल्म से फिल्मों में डेब्यू भी किया है. वहीं, यशवर्धन के कजंस कृष्णा अभिषेक और आरती टीवी दुनिया की पर्सनैलिटी हैं. कृष्णा को बड़े कमेडियन के तौर पर लोग जानते हैं. 

यशवर्धन की एजुकेशन और करियर की बात करें तो उन्होंने लंदन के मेट फिल्म से फिल्म मेकिंग और एक्टिंग की पढ़ाई की है. कैमरे के पीछे और आगे दोनों हालात को कैसे हैंडल करना है इसके लिए उन्होंने कोर्स किया है. डिशूम, किक 2 और तड़प में वो प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के अस्सिटेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं. इससे उन्होंने निश्चित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को समझने का अच्छा मौका मिला होगा. 

यशवर्धन की सोशल मीडिया प्रजेंस भी ठीकठाक है. पहले वो इंस्टाग्राम पर फोटोज, फिटनेस और फैमिली से जुड़ी फोटोज शेयर किया करते थे लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने अकाउंट को डिएक्टिवेट कर रखा है.  

अपकमिंग प्रोजेक्ट 
यशवर्धन जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं. उनकी पहली फिल्म नेशनल अवार्ड विनिंग डायेरेक्टर साई राजेश के साथ आ रही है जो कि एक रोमांटिक फिल्म होगी. इस फिल्म को मधु मंटेना, अल्लु अरविंद और एसकेएन फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं.

Published at : 28 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Govinda Yashvardhan
