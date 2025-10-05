'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' इस साल की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है. 2 अक्टूबर को ठीकठाक ओपनिंग लेने वाली फिल्म की कमाई दूसरे दिन घटी, लेकिन वीकेंड आते ही फिल्म की कमाई में लंबा उछाल देखने को मिला.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर आए आज 4 दिन हो चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है. साथ में ये भी जानेंगे कि फिल्म इस साल की बड़ी रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में किस नंबर पर अपनी जगह बना चुकी है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने 9.25 करोड़ की ओपनिंग से खाता खोला था. दूसरे दिन फिल्म की कमाई घटकर 5.5 करोड़ रह गई. हालांकि, तीसरे ही दिन बाजी फिर से पलटी और कमाई बढ़कर 7.5 करोड़ पहुंच गई.

वहीं आज यानी चौथे दिन फिल्म ने 5:10 बजे तक 4.73 करोड़ कमाते हुए टोटल 26.98 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बनी साल की दूसरी बड़ी रोमांटिक फिल्म!

वरुण धवन की ये रॉम-कॉम ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये कमाकर 'सैयारा' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग लेने वाली रोमांटिक फिल्म बन चुकी थी. इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं-

सैयारा - 22 करोड़

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी- 9.25 करोड़

परम सुंदरी- 7.37 करोड़

भूल चूक माफ- 7.20 करोड़

मेट्रो इन दिनों- 4.05 करोड़

इसके बाद अब फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन के मामले में भी फिल्म 'सैयारा' के बाद दूसरे नंबर पर आ चुकी है. नीचे आप ऐसी टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं.

सैयारा - 83.25 करोड़

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी- 26.98 करोड़ (कमाई अभी जारी है)

भूल चूक माफ- 28 करोड़

परम सुंदरी- 26.25

मेट्रो इन दिनों- 16.75 करोड़