हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बनी साल की दूसरी बड़ी रोमांटिक फिल्म! 4 को दी पटकनी, एक से खा गई मात

Box Office: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बनी साल की दूसरी बड़ी रोमांटिक फिल्म! 4 को दी पटकनी, एक से खा गई मात

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 4: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई को संडे की छुट्टी का फायदा मिला है. फिल्म ने आज फिर से स्पीड पकड़ ली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 05 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' इस साल की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है. 2 अक्टूबर को ठीकठाक ओपनिंग लेने वाली फिल्म की कमाई दूसरे दिन घटी, लेकिन वीकेंड आते ही फिल्म की कमाई में लंबा उछाल देखने को मिला.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर आए आज 4 दिन हो चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है. साथ में ये भी जानेंगे कि फिल्म इस साल की बड़ी रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में किस नंबर पर अपनी जगह बना चुकी है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने 9.25 करोड़ की ओपनिंग से खाता खोला था. दूसरे दिन फिल्म की कमाई घटकर 5.5 करोड़ रह गई. हालांकि, तीसरे ही दिन बाजी फिर से पलटी और कमाई बढ़कर 7.5 करोड़ पहुंच गई.

वहीं आज यानी चौथे दिन फिल्म ने 5:10 बजे तक 4.73 करोड़ कमाते हुए टोटल 26.98 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बनी साल की दूसरी बड़ी रोमांटिक फिल्म!

वरुण धवन की ये रॉम-कॉम ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये कमाकर 'सैयारा' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग लेने वाली रोमांटिक फिल्म बन चुकी थी. इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं-

  • सैयारा- 22 करोड़
  • सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी- 9.25 करोड़
  • परम सुंदरी- 7.37 करोड़
  • भूल चूक माफ- 7.20 करोड़
  • मेट्रो इन दिनों- 4.05 करोड़

इसके बाद अब फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन के मामले में भी फिल्म 'सैयारा' के बाद दूसरे नंबर पर आ चुकी है. नीचे आप ऐसी टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं.

  • सैयारा- 83.25 करोड़
  • सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी- 26.98 करोड़ (कमाई अभी जारी है)
  • भूल चूक माफ- 28 करोड़
  • परम सुंदरी- 26.25
  • मेट्रो इन दिनों- 16.75 करोड़

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 05 Oct 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
Sanya Malhotra Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन
पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन
पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जनरल नॉलेज
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
जनरल नॉलेज
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget