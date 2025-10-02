हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओपनिंग डे पर क्या करके मानेगी? वरुण धवन बने बवंडर

Box Office: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओपनिंग डे पर क्या करके मानेगी? वरुण धवन बने बवंडर

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 1: दशहरे की छुट्टियों का फायदा उठाने का मौका वरुण धवन अपने हाथ से नहीं जाने दे रहे. उनकी फिल्म ने ओपनिंग डे पर अच्छी शुरुआत की है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 02 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

वरुण धवन अपने चिर-परिचित अंदाज में कॉमेडी करते हुए इस दशहरा सिनेमाहॉल में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ आ चुके हैं. साथ में जेन जी की फेवरेट जाह्ववी कपूर और दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा भी हैं. 

फिल्म के लिए अच्छी बात ये है कि इसके साथ को बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई है. हालांकि, अक्षय कुमार-अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमाहाल में है लेकिन उसे पहले ही करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं. सिर्फ एक फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' से फिल्म का कंपटीशन है.

तो चलिए जान लेते हैं कि इस कंपटीशन के बीच वरुण धवन की कॉमेडी देखने के कितने दीवाने थिएटर्स की ओर रुख कर रहे हैं और फिल्म के कलेक्शन में इजाफा कर रहे हैं.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्मों की कमाई का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैक्निल्क पर फिल्म की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं. फिल्म ने 2:10 बजे तक 2.61 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. बता दें कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें अभी बदलाव हो सकता है.

वरुण धवन के करियर की टॉप 10 फिल्मों  में शामिल होगी 'सनी संस्कारी'?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर कोईमोई का प्रीडिक्शन देखें तो ये करीब 8-10 करोड़ रुपये की ठीकठाक ओपनिंग ले सकती है. हालांकि, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन में इजाफा करवा सकती है और हो सकता है कि ये वरुण की टॉप 10 ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में से एक बन जाए.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पहले वरुण धवन ने 16 फिल्में की हैं. इनमें से उनकी टॉप 10 कमाई वाली फिल्में देखें तो बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक वो इस प्रकार हैं-

  • कलंक- 21.6 करोड़
  • दिलवाले- 21 करोड़
  • जुड़वा- 16.10 करोड़
  • एबीसीडी (एनीबडी कैन डैंस- 2)- 14.30 करोड़
  • बद्रीनाथ की दुल्हिनिया- 12.25 करोड़
  • बेबी जॉन- 11.25 करोड़
  • ढिशूम- 11.05 करोड़
  • स्ट्रीट डांसर 3 डी- 9.50 करोड़
  • जुग जुग जियो- 9.28 करोड़
  • हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया- 9.02 करोड़

'सनी संस्कारी' बनेगी जाह्नवी कपूर की टॉप ओपनिंग वाली फिल्म

जाह्नवी कपूर ने 'धड़क' से लेकर इस साल रिलीज हुई 'परम सुंदरी' तक अभी तक 7 फिल्मों में काम किया है. और उनकी बॉलीवुड की टॉप ओपनिंग वाली फिल्म 'परम सुंदरी' है जिसने 7.37 करोड़ की ओपनिंग ली थी. तो वहीं साउथ की देवारा पार्ट 1 ने हिंदी में 7.95 करोड़ की ओपनिंग ली थी. अब इन दोनों ही फिल्मों का रिकॉर्ड तो टूटता हुआ दिख रहा है.

'सनी संस्कारी' बनेगी 2025 की टॉप 5 बिगेस्ट ओपनिंग वाली रोमांटिक फिल्मों में से एक

इस साल की बिगेस्ट ओपनिंग लेने वाली रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट देखें तो कोईमोई के मुताबिक वो इस प्रकार हैं-

  • सैयारा- 22 करोड़
  • परम सुंदरी- 7.37 करोड़
  • भूल चूक माफ- 7.20 करोड़
  • सनम तेरी कसम रीरिलीज- 4.5 करोड़
  • मेट्रो इन दिनों- 4.05 करोड़

'सैयारा' जैसी ब्लॉकबस्टर का ओपनिंग डे रिकॉर्ड भले ही फिल्म के लिए कठिन हो, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि फिल्म बहुत जल्द 2025 की सेकेंड हाईएस्ट ओपनिंग वाली रोमांटिक फिल्म बन जाएगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neel (@just_neel_things)

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बारे में

शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में मनीष पॉल की भी अहम भूमिका है. एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में फिल्म को मूड चेंजिंग एंटरटेनर बताते हुए 3.5 स्टार्स दिए हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 02 Oct 2025 01:33 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Box Office Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection
और पढ़ें
