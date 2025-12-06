करिश्मा कपूर के बच्चों ने लगाया स्कूल फीस न जमा करने का आरोप, तो प्रिया सचदेव ने दिखाए दस्तावेज

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मौत के बाद उनकी करीब 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति अब एक बड़े पारिवारिक टकराव का कारण बन चुकी है. इस मामले में करिश्मा कपूर के बच्चे एक तरफ हैं तो संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर दूसरी ओर. विवाद इतना गहरा हो गया है कि अब बात सिर्फ संपत्ति की नहीं, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल फीस तक पहुंच चुकी है.

करिश्मा कपूर के बच्चों का दावा

दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से कोर्ट में दावा किया गया कि उनके स्कूल की फीस कई महीनों से जमा नहीं की गई है. बच्चों की तरफ से कहा गया कि करीब दो महीने की फीस बकाया है जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.

हालांकि अब इस दावे पर संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. प्रिया की ओर से पेश सीनियर वकील ने जस्टिस ज्योति सिंह के सामने साफ कहा कि स्कूल फीस से जुड़े आरोप पूरी तरह गलत हैं. उन्होंने बताया कि करिश्मा कपूर की बेटी की सेमेस्टर फीस पहले ही जमा की जा चुकी है और इसके लिए करीब 95 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.

सजंय कपूर की पत्नी ने उठाई पूरी जिम्मेदारी - वकील

वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी बताया कि संजय कपूर के निधन के बाद से प्रिया सचदेव अकेले ही कई जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. बच्चों की पढ़ाई, रहन-सहन और दूसरे जरूरी खर्च समय पर किए जा रहे हैं.

दरअसल संजय कपूर के निधन के बाद से उनकी वसीयत और संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद जारी है. करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है. बच्चों का आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने संजय कपूर की वसीयत में कथित तौर पर हेराफेरी की है.