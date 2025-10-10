देशभर में आज भारतीय महिलाएं करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं. बॉलीवुड हसीनाओं ने भी अपने-अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. इस मौके पर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने अपनी बीवी सुनीता आहूजा को करवा चौथ का तोहफा दिया है. सुनीता ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देखकर फैंस अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

सुनीता आहूजा ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वो एक लंबा और हैवी गोल्ड नेकलेस पहने नजर आ रही हैं. फोटोज में सुनीता को नेकलेस फ्लॉन्ट करते हुए देखा जा सकता है. इस नेकलेस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी कीमत लाखों में होगी. तस्वीरें शेयर करते हुए सुनीता आहूजा ने कैप्शन में लिखा- 'सोना कितना सोना है. गोविंदा मेरा करवा चौथ का गिफ्ट आ गया है.'

View this post on Instagram A post shared by Ssunita (@officialsunitaahuja)



'चीटिंग के बाद का तोहफा'

बता दें कि लंबे समय से गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें सामने आ रही थीं. ऐसे में करवा चौथ पर सुनीता को गोविंदा से इतना महंगा गिफ्ट मिलने पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'अब कोई डिवोर्स नहीं होगा.' दूसरे ने कमेंट किया- 'चीटिंग के बाद का तोहफा.' एक शख्स ने कमेंट किया- 'इतना सोना मिलने के बाद भी रोज डिवोर्स होता रहता है इनका.' एक और शख्स ने कहा- 'आय दिन तो तलाक लेती रहती हैं.'





तलाक की अफवाहों पर बोली थीं सुनीता

इससे पहले गोविंदा और सुनीता ने एक साथ गणेश चतुर्थी मनाई थी और तलाक की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया था. एएनआई से बात करते हुए सुनीता ने कहा था- 'कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, चाहे ऊपर से कोई आ जाए भगवान आ जाए, कोई शैतान भी आ जाए. कोई नहीं अलग कर सकता है. एक मूवी थी ना 'मेरा पति सिर्फ मेरा' है' वैसे ही मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है. जब तक हम मुंह ना खोले तब तक आप प्लीज आप लोग कोई भी चीज ना बोलिए.'