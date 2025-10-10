शिल्पा शेट्टी इस बार करवा चौथ पर लाल रंग का खूबसूरत ड्रेस पहने दिखाई दीं. इसके साथ उन्होंने व्हाइट बॉटम पेयर किया था. डायमंड नेकलेस, माथे पर लाल बिंदी और मांग में पति राज कुंद्रा के नाम का सिंदूर सजाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं.