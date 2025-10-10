हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी से मीरा कपूर तक ने किया सोलह श्रृंगार

Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी से मीरा कपूर तक ने किया सोलह श्रृंगार

Celebs Karwa Chauth 2025: कई बॉलीवुड हसीनाओं ने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है. शिल्पा शेट्टी से लेकर मीरा कपूर तक, कई एक्ट्रेसेस हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ मनाने अनिल कपूर के घर पहुंची हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 10 Oct 2025 06:20 PM (IST)
Celebs Karwa Chauth 2025: कई बॉलीवुड हसीनाओं ने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है. शिल्पा शेट्टी से लेकर मीरा कपूर तक, कई एक्ट्रेसेस हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ मनाने अनिल कपूर के घर पहुंची हैं.

हर साल की तरह इस बार भी अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है. इस मौके पर बॉलीवुड की कई हसीनाएं दुल्हन की तरह सज-धजकर करवा चौथ मनाने एक्टर के घर पहुंची हैं.

शिल्पा शेट्टी इस बार करवा चौथ पर लाल रंग का खूबसूरत ड्रेस पहने दिखाई दीं. इसके साथ उन्होंने व्हाइट बॉटम पेयर किया था. डायमंड नेकलेस, माथे पर लाल बिंदी और मांग में पति राज कुंद्रा के नाम का सिंदूर सजाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
शिल्पा शेट्टी इस बार करवा चौथ पर लाल रंग का खूबसूरत ड्रेस पहने दिखाई दीं. इसके साथ उन्होंने व्हाइट बॉटम पेयर किया था. डायमंड नेकलेस, माथे पर लाल बिंदी और मांग में पति राज कुंद्रा के नाम का सिंदूर सजाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
करवा चौथ के लिए मीरा कपूर ने सुर्ख लाल रंग की जॉर्जट साड़ी चुनी थी. इसके साथ उन्होंने हैवी वर्क वाला मैचिंग ब्लाउज पेयर किया था.
करवा चौथ के लिए मीरा कपूर ने सुर्ख लाल रंग की जॉर्जट साड़ी चुनी थी. इसके साथ उन्होंने हैवी वर्क वाला मैचिंग ब्लाउज पेयर किया था.
हैवी ईयररिंग्स, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में मेहंदी रचाए मीरा काफी प्यारी दिख रही थीं.
हैवी ईयररिंग्स, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में मेहंदी रचाए मीरा काफी प्यारी दिख रही थीं.
गीता बसरा का लुक इस दौरान देखने लायक रहा. रेड कलर की साटिन साड़ी के साथ हैवी स्लीव्लेस ब्लाउज पहने वो बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
गीता बसरा का लुक इस दौरान देखने लायक रहा. रेड कलर की साटिन साड़ी के साथ हैवी स्लीव्लेस ब्लाउज पहने वो बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
अपने लुक को गीता ने ढेर सारी चूड़ियों और हैवी ईयररिंग्स के साथ पूरा किया था. साड़ी के साथ उन्होंने बन हेयरस्टाइल चुना था जिसपर सफेद गजरा बहुत सूट कर रहा था.
अपने लुक को गीता ने ढेर सारी चूड़ियों और हैवी ईयररिंग्स के साथ पूरा किया था. साड़ी के साथ उन्होंने बन हेयरस्टाइल चुना था जिसपर सफेद गजरा बहुत सूट कर रहा था.
करवा चौथ पर रवीना टंडन का सबसे हटकर लुक देखने को मिला. येलो कलर की हैवी साड़ी और फुल स्लीव्स ब्लाउज पहने वो रॉयल वाइब्स दे रही थीं.
करवा चौथ पर रवीना टंडन का सबसे हटकर लुक देखने को मिला. येलो कलर की हैवी साड़ी और फुल स्लीव्स ब्लाउज पहने वो रॉयल वाइब्स दे रही थीं.
गले में ग्रीन नेकलेस और मांग में सिंदूर लगाए वो बहुत हसीन लग रही थीं. अपने हेयरलुक को उन्होंने येलो गजरे के साथ पूरा किया था.
गले में ग्रीन नेकलेस और मांग में सिंदूर लगाए वो बहुत हसीन लग रही थीं. अपने हेयरलुक को उन्होंने येलो गजरे के साथ पूरा किया था.
कबीर खान की वाइफ मिनी माथुर भी करवा चौथ मनाने अनिल कपूर के घर पहुंचीं. पिंक कलर की साड़ी के साथ गोल्ड जूलरी पहने वो बहुत एलिगेंट दिख रही थीं.
कबीर खान की वाइफ मिनी माथुर भी करवा चौथ मनाने अनिल कपूर के घर पहुंचीं. पिंक कलर की साड़ी के साथ गोल्ड जूलरी पहने वो बहुत एलिगेंट दिख रही थीं.
आदर जैन की वाइफ अलेखा आडवाणी का ये पहला करवा चौथ है. इस मौके पर वो रेड सूट पहने नई नवेली दुल्हन की तरह सजी दिखीं. वहीं उनकी जेठानी अनीसा को शरारा सूट में देखा गया.
आदर जैन की वाइफ अलेखा आडवाणी का ये पहला करवा चौथ है. इस मौके पर वो रेड सूट पहने नई नवेली दुल्हन की तरह सजी दिखीं. वहीं उनकी जेठानी अनीसा को शरारा सूट में देखा गया.
चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे ने करवा चौथ पर रानी गुलाबी रंग का सूट कारी किया था. इसके साथ कंट्रास में रेड दुपट्टा लिए वो बेहद प्यारी लग रही थीं.
चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे ने करवा चौथ पर रानी गुलाबी रंग का सूट कारी किया था. इसके साथ कंट्रास में रेड दुपट्टा लिए वो बेहद प्यारी लग रही थीं.
महीप कपूर ने भी रेड सूट और ग्रीन शलवार पहना था. हैवी जूलरी और मांग में सिंदूर लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया था.
महीप कपूर ने भी रेड सूट और ग्रीन शलवार पहना था. हैवी जूलरी और मांग में सिंदूर लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया था.
Published at : 10 Oct 2025 06:04 PM (IST)
