हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुनील शेट्टी से रितेश देशमुख तक, महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड

सुनील शेट्टी से रितेश देशमुख तक, महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड

Celebs On Women's Reservation Bill : 'जन्नत' फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान से लेकर सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख तक ने महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में खूब चर्चा हो रही है. इस बिल के पास होने पर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी इस का समर्थन किया है. 'जन्नत' फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने भी महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट किया है. 

सोनल चौहान ने महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कहा? 
सोनल चौहान गुरुवार को महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी राय रखी. सोनल चौहान ने कहा, 'मैं इस बिल का समर्थन करती हूं. हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि महिलाएं भी इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं.'

 

महिलाएं बेहद शक्तिशाली होती हैं- सोनल चौहान
सोनल चौहान ने सरकार के इस कदम को बेहद जरूरी पहल बताया. उन्होंने कहा, 'महिलाएं बेहद शक्तिशाली होती हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि उनके लिए ऐसा जरूरी कदम उठाया जा रहा है. हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता है और अब उनके सशक्तिकरण की दिशा में ठोस काम हो रहा है.'

इन बॉलीवुड सेलेब्स ने किया बिल का सपोर्ट
सोनल चौहाल से पहले कई सेलेब्स महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट कर चुके हैं. IANS से बात करते हुए एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा, 'महिलाओं के हित में जो भी किया जाएगा, वह कम है. उनके लिए तो शिक्षा, आरक्षण या फिर उनके सुरक्षा का मुद्दा, हर चीज बहुत जरूरी है. हमें महिलाओं के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए. ये सब लंबे समय तक लाभदायक साबित होगा और समाज को मजबूत बनाएगा. महिलाओं की प्रगति ही देश की प्रगति है.'

मुकेश छाबड़ा ने क्या कहा?
'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कहा, 'मुझे इस बिल के बारे में अभी पता चला, लेकिन अगर महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है. हर वो कदम जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद करे, वह सराहनीय है.'

वहीं, IANS को दिए इंटरव्यू में रितेश देशमुख बोले, 'यह बहुत अच्छी बात है. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें पहले से ही पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए. समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और उन्हें मजबूत बनाने के हर प्रयास का स्वागत करना चाहिए.'

ये भी पढ़े:- Box Office: 29वें दिन 'धुरंधर 2' को साउथ की इस फिल्म ने चटाई धूल, 15 दिन में लगाई सेंचुरी

ईशा कोप्पिकर ने भी जताई खुशी
ईशा कोप्पिकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बिल का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'ये बहुत अच्छी बात है, जहां भी महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी कोई भी पहल होती है, मैं वहां जरूर पहुंचती हूं. बिल पास होना बहुत अच्छी बात है. मुझे विश्वास है कि जो लोग सच्चे और होनहार हैं उन्हें अब बेहतर मौके मिलेंगे. महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा हक मिलना चाहिए.'

ये भी पढ़े:- महिला आरक्षण बिल पर MP की राजनीतिक तस्वीर ने उठाए सवाल, क्या राजनीति में चलता रहेगा परिवारवाद?

बता दें कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की योजना है, जिनमें से 33 प्रतिशत यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी.

और पढ़ें
Published at : 17 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Sonal Chauhan Womens Reservation Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सुनील शेट्टी से रितेश देशमुख तक, महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड
सुनील शेट्टी से रितेश देशमुख तक, महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 29: 'धुरंधर 2' ने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं कर पाई कोई बॉलीवुड फिल्म, 29वें दिन 11सौ करोड़ के हुई पार, अब 'पुष्पा 2' का टूटेगा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने 29वें दिन रच दिया इतिहास, 11सौ करोड़ के हुई पार, अब 'पुष्पा 2' का टूटेगा रिकॉर्ड!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Preview Show Collection: 'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू शोज में मचा दिया धमाल, शानदार किया कलेक्शन
'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू शोज में मचा दिया धमाल, कमा डाले इतने करोड़
बॉलीवुड
Dacoit Box Office Collection Day 7: 'भूत बंगला' के डर से सहमी 'डकैत’, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी बजट?
डकैत’ की कमाई में गिरावट जारी, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता को झटका, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर सुबह-सुबह पहुंच गई ED
अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता को झटका, संजीव अरोड़ा के घर सुबह-सुबह पहुंच गई ED
हिमाचल प्रदेश
'PM मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी नहीं..', प्रियंका गांधी पर कंगना रनौत ने किया पलटवार
'PM मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी नहीं..', प्रियंका गांधी पर कंगना रनौत ने किया पलटवार
इंडिया
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
बॉलीवुड
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
हेल्थ
Bone Broth Soup Benefits : बोन ब्रोथ सूप से बढ़ाएं प्रोटीन और पाएं मजबूत गट हेल्थ, जानें इसके फायदे
बोन ब्रोथ सूप से बढ़ाएं प्रोटीन और पाएं मजबूत गट हेल्थ, जानें इसके फायदे
ऑटो
Car AC mileage Impact: क्या बार-बार AC बंद करने से ज्यादा माइलेज देती है कार, यह तरीका फायदेमंद या खतरनाक?
क्या बार-बार AC बंद करने से ज्यादा माइलेज देती है कार, यह तरीका फायदेमंद या खतरनाक?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget