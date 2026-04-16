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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमहिला आरक्षण बिल पर MP की राजनीतिक तस्वीर ने उठाए सवाल, क्या राजनीति में चलता रहेगा परिवारवाद?

महिला आरक्षण बिल पर MP की राजनीतिक तस्वीर ने उठाए सवाल, क्या राजनीति में चलता रहेगा परिवारवाद?

Women’s Reservation Bill in India: महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीतिक सहमति के बीच मध्य प्रदेश के उदाहरण एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं. क्या इससे आम महिलाओं को मौका मिलेगा?

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Apr 2026 05:15 PM (IST)
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संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा अहम विधेयक पेश कर दिया. दिलचस्प बात यह रही कि विपक्ष के विरोध के बावजूद इस मुद्दे पर लगभग सभी दल एकमत नजर आए. लेकिन असली बहस अब शुरू हुई है, क्या यह आरक्षण सच में आम महिलाओं को राजनीति में आगे लाएगा, या फिर पहले की तरह राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को ही ज्यादा फायदा मिलेगा?

वंशवाद का साया अभी भी मजबूत

पिछले कुछ वर्षों में संसद और विधानसभाओं में पहुंची कई महिला नेताओं का बैकग्राउंड देखें तो साफ दिखता है कि उनमें से बड़ी संख्या राजनीतिक परिवारों से आती है. यानी जिनके पास पहले से संसाधन, पहचान और नेटवर्क है, वही ज्यादा आगे बढ़ पा रही हैं. यही वजह है कि महिला आरक्षण के असली मकसद आधी आबादी की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं.

मध्य प्रदेश में भी कई उदाहरण

अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी महिला सांसदों में राजनीतिक परिवारों से जुड़ाव साफ दिखाई देता है. बालाघाट सीट से बीजेपी सांसद भारती पारधी का राजनीतिक कनेक्शन काफी मजबूत रहा है. उनके ससुर भोलाराम पारधी 1962 में बालाघाट से सांसद रह चुके हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे. वहीं उनके पति खीरसागर पारधी जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं. यानी परिवार पहले से राजनीति में सक्रिय रहा है.

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रतलाम (एसटी) सीट से बीजेपी सांसद अनीता नागरसिंह चौहान भी राजनीतिक परिवार से आती हैं. उनके पति नागर सिंह चौहान लंबे समय तक विधायक रहे हैं. वो 2003 से 2018 तक लगातार और फिर 2023 में भी जीत हासिल की. इसके अलावा वे राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. ऐसे में उनका राजनीतिक अनुभव और नेटवर्क मजबूत रहा है.

सागर सीट से बीजेपी सांसद डॉ. लता वानखेड़े की राजनीति में एंट्री भी पारिवारिक सहयोग से जुड़ी मानी जाती है. उनके पति नंदकिशोर उर्फ गुड्डू वानखेड़े बीजेपी के सक्रिय नेता रहे हैं और शुरुआती दौर में उनकी राजनीतिक पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई.

शहडोल (एसटी) सीट से बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह का नाम भी इस सूची में प्रमुख है. उनके पिता दलवीर सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो तीन बार (1980, 1984, 1991) सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे. यानी राजनीति उन्हें विरासत में मिली.

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आगे की राह क्या होगी?

महिला आरक्षण कानून अगर लागू होता है तो यह निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या बढ़ाएगा, लेकिन असली चुनौती यह होगी कि क्या इससे आम और जमीनी स्तर की महिलाओं को मौका मिलेगा. अगर राजनीतिक दल टिकट वितरण में पारदर्शिता और संतुलन नहीं रखते, तो यह आशंका बनी रहेगी कि आरक्षण का लाभ वही लोग उठाएंगे जिनकी राजनीति में पहले से पकड़ मजबूत है.

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Published at : 16 Apr 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
BJP Women's Reservation Bill CONGRESS MADHYA PRADESH NEWS
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