हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लोगों को लगता है मेरा बेटा है तो काम आसानी से मिलता होगा...', अहान शेट्टी के स्ट्रगल पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

'लोगों को लगता है मेरा बेटा है तो काम आसानी से मिलता होगा...', अहान शेट्टी के स्ट्रगल पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

Suniel Shetty On Ahan Shetty Struggle: 'बॉर्डर 2' के गाने 'जाते हुए लम्हों' के लॉन्च इवेंट में सुनील शेट्टी ने बेटे अहान शेट्टी के करियर स्ट्रगल पर बात की. उन्होंने बताया कि अहान ने बहुत कुछ झेला है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Jan 2026 10:10 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाले हैं. 1997 की फिल्म बॉर्डर की सीक्वल में अहान ने अपने पिता को रिप्लेस किया है. ये उनकी करियर की दूसरी फिल्म है, इससे पहले अहान ने 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. अब वो पांच साल बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे. ऐसे में अहान के करियर स्ट्रगल पर सुनील शेट्टी का दर्द छलका है.

सुनील शेट्टी अपने बेटे अहान शेट्टी और 'बॉर्डर 2' की टीम के साथ फिल्म के गाने 'जाते हुए लम्हों' को लॉन्च करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपने बेटे अहान के 5 साल के करियर ब्रेक पर बात की. उन्होंने कहा कि लोग ऐसा मान लेते हैं कि अहान एक नेपो किड हैं इसीलिए उन्हें आसानी से काम मिल जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं है और अहान ने बहुत स्ट्रगल झेला है.

लोगों को लगता है मेरा बेटा है तो काम आसानी से मिलता होगा...', अहान शेट्टी के स्ट्रगल पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

'लोगों को लगता है सुनील शेट्टी का बेटा है, काम तो आसानी...'
'जाते हुए लम्हों' सॉन्ग लॉन्च इवेंट के दौरान सुनील शेट्टी ने अहान शेट्टी को लेकर कहा- 'इसकी पहली फिल्म के बाद थोड़ा सा ब्रेक आया था और हमेशा हमारी जिंदगी में एक ऐसी उथल-पुथल होती है लेकिन लोगों को लगता है कि यार सुनील शेट्टी का बेटा है, काम तो आसानी से मिलता होगा. लेकिन कहीं ना कहीं, बहुत कुछ है जिसे इसने अपनी जिंदगी में झेला है.'

लोगों को लगता है मेरा बेटा है तो काम आसानी से मिलता होगा...', अहान शेट्टी के स्ट्रगल पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

बेटे को 'बॉर्डर 2' मिलने पर खुश हैं सुनील शेट्टी
सुनील शेट्टी ने आगे कहा- 'मैं खुश हूं कि इसे (अहान को) बॉर्डर 2 जैसी फिल्म मिली. इससे बढ़िया फिल्म नहीं मिल सकती थी इसे और आप लोग इसके लिए बस दुआ करें कि अपने किरदार के साथ न्याय करे. मैं जेपी जी को ये बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया और आज अहान भी इस फिल्म में इसी वजह से है.' इसके बाद सुनील ने गाने 'जाते हुए लम्हों' को लेकर कहा- 'ये गाना रूप जी ने मेरे लिए गाया था फिल्म में, ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है और अब मेरा बेटा (अहान शेट्टी) इस गाने का हिस्सा है.'

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 12 Jan 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Suniel Shetty AHAN SHETTY Tadap Border 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
Advertisement

वीडियोज

China On India-bangladesh Tension : बांग्लादेश आया चीन के साथ, भारत ने शुरू की कुचलने की तैयारी!
Sandeep Chaudhary: भगवान राम भाजपाई या सपाई? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण | Virendra Singh | BJP
Raj Thackeray on Hindi: 'हिंदी बोले तो लात मारूंगा…' UP‑बिहार वालों को राज ठाकरे की खुली धमकी!
UP Politics: SP सांसद Virendra Singh के बयान से सियासी घमासान | BJP | Chandauli | Shri Ram |CM Yogi
Chitra Tripathi: भगवान राम 'समाजवादी' थे? यूपी की राजनीति गरमाई | Mahadangal | BJP | SP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
विश्व
'हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन...', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टूक, आर-पार के मूड में खामेनेई!
'हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन...', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टूक, आर-पार के मूड में खामेनेई!
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
नौकरी
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
जनरल नॉलेज
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget