बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाले हैं. 1997 की फिल्म बॉर्डर की सीक्वल में अहान ने अपने पिता को रिप्लेस किया है. ये उनकी करियर की दूसरी फिल्म है, इससे पहले अहान ने 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. अब वो पांच साल बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे. ऐसे में अहान के करियर स्ट्रगल पर सुनील शेट्टी का दर्द छलका है.

सुनील शेट्टी अपने बेटे अहान शेट्टी और 'बॉर्डर 2' की टीम के साथ फिल्म के गाने 'जाते हुए लम्हों' को लॉन्च करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपने बेटे अहान के 5 साल के करियर ब्रेक पर बात की. उन्होंने कहा कि लोग ऐसा मान लेते हैं कि अहान एक नेपो किड हैं इसीलिए उन्हें आसानी से काम मिल जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं है और अहान ने बहुत स्ट्रगल झेला है.

'लोगों को लगता है सुनील शेट्टी का बेटा है, काम तो आसानी...'

'जाते हुए लम्हों' सॉन्ग लॉन्च इवेंट के दौरान सुनील शेट्टी ने अहान शेट्टी को लेकर कहा- 'इसकी पहली फिल्म के बाद थोड़ा सा ब्रेक आया था और हमेशा हमारी जिंदगी में एक ऐसी उथल-पुथल होती है लेकिन लोगों को लगता है कि यार सुनील शेट्टी का बेटा है, काम तो आसानी से मिलता होगा. लेकिन कहीं ना कहीं, बहुत कुछ है जिसे इसने अपनी जिंदगी में झेला है.'

बेटे को 'बॉर्डर 2' मिलने पर खुश हैं सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी ने आगे कहा- 'मैं खुश हूं कि इसे (अहान को) बॉर्डर 2 जैसी फिल्म मिली. इससे बढ़िया फिल्म नहीं मिल सकती थी इसे और आप लोग इसके लिए बस दुआ करें कि अपने किरदार के साथ न्याय करे. मैं जेपी जी को ये बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया और आज अहान भी इस फिल्म में इसी वजह से है.' इसके बाद सुनील ने गाने 'जाते हुए लम्हों' को लेकर कहा- 'ये गाना रूप जी ने मेरे लिए गाया था फिल्म में, ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है और अब मेरा बेटा (अहान शेट्टी) इस गाने का हिस्सा है.'