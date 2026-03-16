98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने भी बतौर प्रेजेंटर शिरकत की. उनके लुक के खूब चर्चे हो रहे हैं. वहीं लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित इस इवेंट के दौरान, होस्ट कोनन ओ'ब्रायन ने एक्ट्रेस को मंच पर बुलाया, जहां उन्होंने स्पेनिश एक्टर जेवियर बार्डेम के साथ मिलकर 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' फिल्म कैटेगिरी के विनर्स का नाम अनाउंस किया. इस दौरान एक्ट्रेस ने जेवियर बार्डेम के फ्री फ्लिस्तीन कहने पर हैरान कर देने वाला रिएक्शन दिया.

फ्री फिलिस्तीन के नारे पर प्रियंका चोपड़ा का रिएक्शन वायरल

दरअसल ऑस्कर प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर प्रियंका चोपड़ा संग जेवियर बार्डेम पहुंचे थे.. इस दौरान बार्डेम ने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज भी दिया. एक्टर ने कहा, "नो टू वॉर एंड फ्री फिलिस्तीन." ये सुनकर थिएटर में मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियाँ बजाईं. वहीं

बार्डेम के इस स्टेटमेंट के बाद उनके पास में खड़ी प्रियंका चोपड़ा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपना रिएक्शन दिया. जिसके बाद दोनों ने अवॉर्ड देने का सिलसिला आगे बढ़ाया और 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म’ के पुरस्कार के लिए सेंटिमेंटल वैल्यू का नाम अनाउंस किया.

if half of hollywood had javier bardem’s morals we would have a completely different industry pic.twitter.com/dWmQQzka2M — sıla (@criterionhouse) March 16, 2026

'फिलिस्तीन आजाद हो' नारा क्या है?

बता दें कि "फिलिस्तीन आजाद हो" नारा उन एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स द्वारा बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, जो संघर्ष को खत्म करने और फ़िलिस्तीनियों के लिए ज़्यादा आजादी, अधिकार और आत्म-निर्णय की डिमांड करते हैं. हाल के महीनों में, यह नारा विरोध प्रदर्शनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और यहां तक कि अवॉर्ड समारोहों में भी देखने को मिला है, क्योंकि कई जानी-मानी हस्तियों ने इस क्षेत्र में शांति की मांग करने और एकजुटता दिखाने के लिए अपने मंचों का इस्तेमाल किया है.

ऑस्कर में प्रियंका चोपड़ा का लुक छाया

बता दें कि ऑस्कर अवॉर्ड 2026 में प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस के साथ शिरकत की थी. इस खास इवेंट के लिए एक्ट्रेस ने एक व्हाइट ऑफ-शोल्डर गाउन पहना था जिसे डिजाइनर डायोर ने डिजाइन किया. एक्ट्रेस के गाउन को क्लासिक हॉलीवुड स्टाइल और मॉर्डन बारीकियों के साथ तैयार किया गया था. गाउन का स्लिट शेप एक्ट्रेस की खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था. गाउन के बड़े फ्लेयर और लेंथ ने प्रियंका को रॉयल लुक दिया. एक्ट्रेस ने गाउन के साथ डायमंड का लाइटवेट नेकलेस कैरी किया। प्रियंका का ओवरऑल लुक शानदार रहा, जबकि उनके पति निक जोनस ब्लैक एंड व्हाइट थ्री पीस में काफी हैंडसम लग रहे थे. इस कपल ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए.