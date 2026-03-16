ऑस्कर अवॉर्ड्स विनर्स को कितनी मिली प्राइज मनी? क्या-क्या मिलेंगे फायदे, डिटेल में यहां जानिए

ऑस्कर 2026 या 98वां एकेडमी अवॉर्ड्स 15 मार्च की शाम को लॉस एंजिल्स के ओवेशन हॉलीवुड स्थित डॉल्बी थिएटर में हुए जिनका सोमवार की सुबह भारत में जियो हॉटस्टार पर लाइव टेलीकास्ट किया गया. इस फंक्शन को कोनन ओ'ब्रायन ने होस्ट किया. इस प्रेस्टिजियस अवॉर्ड सेरेमनी में इस साल पॉल थॉमस एंडरसन की फ़िल्म 'वन बैटल आफ़्टर अनदर' का जलवा रहा, जिसने बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर समेत कई बड़े अवॉर्ड जीते. वहीं, रायन कूगलर की फ़िल्म 'सिनर्स' ने भी बेस्ट एक्टर समेत कई अवॉर्ड जीतकर बड़ी जीत हासिल की. चलिए यहां जानते हैं कि क्या ऑस्कर अवॉर्ड्स विनर्स को ट्रॉफी के साथ प्राइज मनी मिलती है या नहीं?

क्या ऑस्कर विजेताओं को इनाम की राशि मिलती है?

सिनेमा जगत के सबसे प्रेस्टिजियस अवॉर्ड होने के बावजूद, ऑस्कर विजेताओं को सीधे तौर पर कोई इनाम की राशि नहीं मिलती है. 'एकेडमी ऑफ़ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज़' किसी भी कैटेगिरी के लिए कैश प्राइज मनी नहीं देती है, जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट फिल्म या बेस्ट डायरेक्टर जैसी कैटेगिरीज शामिल हैं.

इसके बजाय, विनर्स को आइकॉनिक ऑस्कर का स्टैच्यू दिया जाता है. ये एक सोने के लेयर वाली ट्रॉफी जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े सम्मान की निशानी है. दिलचस्प बात यह है कि एकेडमी ऑफिशियली ऑस्कर ट्रॉफी की कीमत सिर्फ $1 मानती है. एकेडमी के नियमों के मुताबिक, विजेता अपनी ऑस्कर की मूर्ति तब तक नहीं बेच सकते, जब तक वे पहले उसे उसी $1 की कीमत पर एकेडमी को वापस बेचने की पेशकश न करें. हालांकिं, इस ट्रॉफी को बनाने में लगभग $400 का खर्च आता है जो इंडियन करेंसी के बिसाब से 36,000 रुपये से ज़्यादा होती है, लेकिन विजेताओं को असली फ़ायदा दूसरे तरीकों से होता है.

विनर्स को क्या-क्या होते हैं फायदे?

इस अवॉर्ड को जीतने पर आमतौर पर कोई कैश प्राइज़ नहीं मिलता, फिर भी विजेताओं को अक्सर उस चीज़ से फायदा होता है जिसे कई लोग "ऑस्कर इफेक्ट" कहते हैं. यह शब्द दिखाता है कि इस जीत से फिल्ममेकर्स और स्टूडियोज़ के बीच किसी कलाकार की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ जाती है.