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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बाहुबली' से भी ज्यादा है सुनील शेट्टी की इस फिल्म की IMDb रेटिंग, 26 साल बाद भी कायम है जलवा

'बाहुबली' से भी ज्यादा है सुनील शेट्टी की इस फिल्म की IMDb रेटिंग, 26 साल बाद भी कायम है जलवा

Suniel Shetty Film: सुनील शेट्टी की इस फिल्म ने 26 साल पहले जबरदस्त सफलता हासिल की थी. आज भी ये फिल्म काफी पसंद की जाती है. ये IMDb रेटिंग के मामले में प्रभास की 'बाहुबली' से भी आगे है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Jun 2026 03:15 PM (IST)
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बॉलीवुड में 'अन्ना' के नाम से भी पहचान रखने वाले जाने-माने अभिनेता सुनील शेट्टी इंडस्ट्री में 34 सालों से काम कर रहे हैं. साल 1992 में उनका ये सफर फिल्म 'बलवान' के साथ शुरू हुआ था और वो अब तक लगातार एक्टिव हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानर फिल्में दी हैं. उनकी एक फिल्म तो ऐसी भी रही है जो IMDb रेटिंग के मामले में प्रभास जैसे सुपरस्टार की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' से भी आगे है. आइए जानते हैं कि आखिर यहां सुनील शेट्टी की किस फिल्म की बात हो रही है?

सुनील ने अक्षय संग मचाया था तहलका

बता दें कि यहां सुनील शेट्टी की जिस फिल्म की बात हो रही है उसउसमें अक्षय कुमार और परेश रावल जैसे दिग्गजों ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई थी. ये फिल्म है 'हेरा फेरी'. हेरा फेरी साल 2000 में रिलीज हुई थी और न सिर्फ उस साल की बल्कि बॉलीवुड इतिहास की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक साबित हुई थी. आज 26 साल बाद भी इस फिल्म का जलवा कायम है.

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IMDb रेटिंग में 'बाहुबली' को पछाड़ा

बता दें कि हेरा फेरी आज भी दर्शकों की फेवरेट कॉमेडी फिल्म बनी हुई है. इसने IMDb पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है. अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.2 है. वहीं बाहुबली की IMDb रेटिंग 8.0 है. साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी. न सिर्फ इसने साउथ या भारत में बल्कि दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर काटा था. लेकिन IMDb रेटिंग में ये हेरा फेरी से पीछे है.

कहां देख सकते हैं दोनों फिल्में?

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी से सजी फिल्म हेरा फेरी आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसका डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया था. वहीं एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.

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'वेलकम टू द जंगल' में नजर आ रहे हैं अक्षय-सुनील

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर की है. एक बार फिर से ये जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आ रही है. दोनों की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को रिलीज हुई है. इसका डायरेक्शन अहमद खान ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 03:15 PM (IST)
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Baahubali Suniel Shetty Hera Pheri
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