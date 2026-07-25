'रामायण' को लेकर रणबीर का चौंकाने वाला दावा, अब तक शूट नहीं किया क्लाइमैक्स

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' को लेकर रणबीर कपूर का चौंकाने वाला दावा, अब तक शूट नहीं किया क्लाइमैक्स

'रामायण' को लेकर रणबीर कपूर का चौंकाने वाला दावा, अब तक शूट नहीं किया क्लाइमैक्स

'रामायण' की टीम के साथ रणबीर कपूर हाल ही में अमेरिका में एक इवेंट में शामिल हुए. इस दौरान रणबीर ने फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर अपनी मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर लगातार सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. बड़े पर्दे पर इस फिल्म के दस्तक देने का हर कोई इंतजार कर रहा है. फ़िलहाल रणबीर कपूर का रामायण को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा में है. उन्होंने अमेरिका में एक इवेंट में खुलासा किया है कि यश और उन्होंने अब तक फिल्म का क्लाइमैक्स शूट नहीं किया है.

रणबीर-यश ने नहीं की क्लाइमैक्स की शूटिंग

बता दें कि हाल ही में रणबीर कपूर, यश, नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट हिस्सा लिया. इस दौरान यश ने रणबीर की तारीफ की थी और रणबीर ने भी यश के काम को सराहा. वहीं इसी दौरान रणबीर ने फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर बड़ा खुलासा किया.

ये भी पढ़ें: अहान पांडे और शरवरी वाघ की अगली फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म, अली अब्बास जफर कर रहे डायरेक्ट

रणबीर कपूर ने बताया कि उन्होंने और यश ने फिल्म के आखिरी हिस्से की शूटिंग नहीं की है. अभिनेता ने कहा, 'भगवान राम और रावण का आमना-सामना फिल्म में आखिरी में होगा. हो सकता है कि बीच में भी एक छोटी सी मुलाकात दिखाई जाए. हालांकि हमने अभी तक उस हिस्से की शूटिंग नहीं की है. हमें साथ में स्क्रीन शेयर करने का मौका नहीं मिला है.'

रामायण' को लेकर रणबीर कपूर का चौंकाने वाला दावा, अब तक शूट नहीं किया क्लाइमैक्स

रावण के रोल के लिए रणबीर ने यश को बतया परफेक्ट

आगे रणबीर कपूर ने यश की तारीफ की जो फिल्म में रावण के किरदार में नजर आएंगे. यश को रणबीर ने शानदार एक्टर बताते हुए कहा कि रावण के रोल के लिए हमें यश जैसे स्टारडम, औरा और विजन वाले व्यक्ति की तलाश थी. आगे रणबीर ने कहा कि वो हमेशा से ही यश के काम के कायल रहे हैं.

4000 करोड़ है रामायण का बजट

रामायण का डायरेक्शन नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा. फिल्म को मेकर्स दो पार्ट में बना रहे हैं. नमित मल्होत्रा ने हाल ही में खुलासा किया था कि दोनों पार्ट का कुल बजट 4 हजार करोड़  रुपये है.

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पहला पार्ट इस साल दिवाली पर और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा. रणबीर कपूर भगवान  राम, यश रावण के किरदार में और सनी देओल हनुमान जी के रोल में नजर आएंगे. माता सीता का किरदार साई पल्लवी निभा रही हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana
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