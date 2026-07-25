Shabana Azmi On CJP Protest: नीट पेपर लीक मामले में सीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है. इन्हें बॉलीवुड सेलेब्स तक का समर्थन मिल रहा है. सोशल मीडिया पर भी एक के बाद एक स्टार्स पोस्ट कर रहे हैं और सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं. इसी बीच शबाना आजमी ने खुलकर इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया. वो मुंबई में होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली थीं लेकिन स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने की वजह से शामिल नहीं हो पाईं.

शबाना आजमी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

शबाना आजमी ने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने के बाद भी समर्थन दिया है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'मेरे प्यारे मुंबईवासियों, मैं कल इस प्रोटेस्ट को ज्वॉइन करने वाली थी लेकिन मैं H1N1 पॉजिटिव हो गई और मुझे 5 दिनों के लिए आइसोलेशन के लिए कहा गया. फिर भी, मैं आपके साथ अपना समर्थन और सराहना जताना चाहती हूं.'

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शबाना आजमी ने दिया अपना समर्थन

शबाना आजमी ने पोस्ट में आगे लिखा, 'मुझे वहां मौजूद युवाओं से सीधे जानकारी मिल रही है. उनमें से कई प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज कितनी मायने रखती है. आपके साहस और संकल्प से मुझे लगातार प्रेरणा मिलती है और मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ी हूं.'

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शबाना आजमी को हुआ स्वाइन फ्लू

गौरतलब है कि शबाना आजमी की टीम की ओर से उनके स्वाइन फ्लू होने की जानकारी को कंफर्म किया गया था. उनकी टीम की ओर से कहा गया था, 'शबाना आजमी आज प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली थीं. लेकिन उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है और उन्हें 102 डिग्री बुखार हो गया है. डॉक्टर्स ने रेस्ट की सलाह दी है.'

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शबाना आजमी को आया था अस्थमा का अटैक

आपको बता दें कि शबाना आजमी 20 जुलाई सोमवार को सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए पहुंची थीं. इस दौरान उन्हें अस्थमा का अटैक आया था. क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया था और इसके धुएं की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्थमा का अटैक आया था. हालांकि, उस समय इन्हेलर का इस्तेमाल किया गया तो वो स्थिति पर काबू कर पाईं.