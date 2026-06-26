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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: बॉलीवुड में 34 साल पूरे होने पर जमकर नाचे शाहरुख खान, अपने इन हिट गानों पर लगाए ठुमके

Video: बॉलीवुड में 34 साल पूरे होने पर जमकर नाचे शाहरुख खान, अपने इन हिट गानों पर लगाए ठुमके

Shah Rukh Khan Completes 34 Years: शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपने 34 साल पूरे कर लिए हैं. इसका जश्न उन्होंने मैंगलोर में मनाया. इस दौरान वो अपने हिट गानों पर डांस करते हुए नजर आए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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25 जून 1992 वो तारीख है जब बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक शाहरुख खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी. शाहरुख ने बॉलीवुड में फिल्म 'दीवाना' से डेब्यू किया था और अब उनको हिंदी सिनेमा में 34 साल पूरे हो गए हैं. इस खास और यादगार पल का जश्न उन्होंने मैंगलोर में मनाया. एक इवेंट में वो अपने फैंस से रूबरू हुए और स्टेज पर शाहरुख ने अपने हिट गानों पर डांस भी किया.

शाहरुख ने पूरे किए 34 साल

शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी से की थी. वो फौजी और अन्य शोज में नजर आ चुके थे. इसके बाद उन्हें सबसे पहले फिल्म 'दिल आशना है' के लिए साइन किया गया था. लेकिन, उनकी पहली रिलीज फिल्म दीवाना है. इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर और दिव्या भारती जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की थी.

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इन हिट गानों पर झूमे शाहरुख खान 

बता दें कि शाहरुख खान गुरुवार, 25 जून को एक रियल एस्टेट ग्रुप के इवेंट में शामिल होने के लिए मैंगलोर गए थे. उसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड में अपने 34 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया. शाहरुख खान ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' के गाने 'झूमे जो पठान', 'छम्मक छल्लो' गाने और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' पर भी जमकर डांस किया और फैंस का दिन बना दिया. सोशल मीडिया पर उनके डांस वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं.

फैंस से मिले प्यार का जताया आभार

शाहरुख खान इवेंट में व्हाइट टी-शर्ट और ब्लैक कोट पैंट में नजर आए. उन्होंने मैंगलोर के फैंस का कन्नड़ भाषा में 'नमस्कार' कहकर अभिवादन किया. इसके बाद कहा, 'धन्यवाद. मैंगलोर. सबसे पहले तो, जब मैं यहां आ रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करूं. लेकिन, एयरपोर्ट से लेकर यहां तक के सफ़र में आप लोगों से जो अपनापन, प्यार, अच्छाई और उत्साह मिला, वह बहुत अच्छा लगा.'

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शाहरुख खान की बेहतरीन फिल्में

34 साल के करियर में शाहरुख ने कई शानदार फिल्मे दी हैं. उनकी बेहतरीन फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, दिल तो पागल है, देवदास, चेन्नई एक्सप्रेस, पठान, जवान सहित कई फिल्में शामिल हैं. अब एक्टर फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. उनकी ये मच अवेटेड फिल्म दिसंबर 2026 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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