'एक सीन के लिए राजामौली ने लिए 100 रीटेक...' पृथ्वीराज सुकुमारन ने खोला 'वाराणसी' के सेट का राज

एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग इन दिनों दोबारा शुरू हो गई है. इसी बीच फिल्म के एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक इंटरव्यू में फिल्म के पहले के शूटिंग शेड्यूल के एक मुश्किल दिन को याद करते दिलचस्प खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि एसएस राजामौली ने एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए करीब 100 के आस-पास रीटेक लिए थे. हालांकि फिर भी ये सीन उस दिन पूरा नहीं हो पाया था और इसे अगले दिन के लिए टाल दिया गया था.

पृथ्वीराज बोले- 94वां या 97वां टेक था

एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी में प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदारों में हैं. हाल ही में पृथ्वीराज ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में राजामौली के काम के प्रति डेडिकेशन और परफेक्शन को लेकर बात की.

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एक सीन को याद करते हुए उन्होंने बताया, 'यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात नहीं है. फिल्म में एक खास शॉट था, जिसे मैंने और महेश ने सुबह शूट करना शुरू किया था और मुझे याद नहीं कि वह 94वां टेक था या 97वां. मुझे याद है कि महेश और मैंने इस पर मज़ाक भी किया था. हमने सुबह शुरू किया, लंच ब्रेक का समय हो गया, शॉट पूरा नहीं हुआ था, और राजामौली सर ने कहा कि चलो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं और वापस आते हैं.'

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एक दिन में भी शूट नहीं हो पाया एक सीन

एक्टर ने आगे कहा, 'और जब हम खाने का दूसरा निवाला ही मुंह में डाल रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि शॉट तैयार है और हम वापस गए, हमने फिर से शुरू किया. 6:37 बज चुके थे, हम अभी भी कोशिश कर रहे थे और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उन्हें इशारा कर रहे थे (कि काम खत्म करने का समय हो गया है) और फिर उन्होंने कहा, ठीक है पैक-अप करते हैं, इसे कल सुबह करेंगे. असल में ऐसा हुआ था, यह वाराणसी में शूटिंग का एक असली दिन था.'

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2027 में रिलीज होगी 'वाराणसी'

बड़े स्टार्स से सजी और दिग्गज डायरेक्टर की फिल्म वाराणसी भारत की मच अवेटेड फिल्म है. दुनियाभर में वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी. इसके जरिए पहली बार प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट करीब 1300 करोड़ रुपये है.