12,480 करोड़ कमाने वाली फिल्म का OTT पर धमाका, टूट गए सारे रिकॉर्ड

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी12,480 करोड़ कमाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'Avatar' ने अब OTT पर किया कब्जा, रिलीज होते ही टूटे सारे रिकॉर्ड

12,480 करोड़ कमाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'Avatar' ने अब OTT पर किया कब्जा, रिलीज होते ही टूटे सारे रिकॉर्ड

2025 में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी तबाही मचाने वाली ये फिल्म अब ओटीटी पर भी कहर बरपा रही है. इसने ओटीटी पर आते ही अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए टॉप-5 में जगह बना ली है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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हॉलीवुड फिल्में हमेशा से ही भारतीय दर्शकों की पसंदीदा रही हैं. हॉलीवुड फिल्में जहां दुनियाभर में रिकॉर्डतोड़ कमाई करती हैं, तो वहीं भारत में भी उन्हें जबरदस्त प्यार मिलता है. अब तक कई हॉलीवुड फिल्मों ने अपनी ऐतिहासिक कमाई से सभी को चैंकाया है. साल 2025 में रलीज हुई ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'अवतार' की तीसरी फिल्म 'अवतार: फ़ायर एंड ऐश' ने भी ऐसा ही किया था. अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है और रिलीज के एक दिन में ही इसने ओटीटी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है.

ओटीटी पर आते ही छाई 'अवतार: फाफर एंड ऐश'

'अवतार: फ़ायर एंड ऐश' सिनेमाघरों में रिलीज होने के करीब 6 महीने बाद भारत में ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने जियो हॉटस्टार पर 24 जून को दस्तक दी थी और 25 जून को इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. आते ही इसने अपनी मजबूत पकड़ से हंगामा मचा दिया.

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एक दिन में ही टॉप 5 में करने लगी ट्रेंड

बता दें कि Jio Hotstar पर ये फिल्म न सिर्फ हिंदी बल्कि और भी कई भाषाओं में मौजूद है. इसे दर्शक हिंदी के अलावा इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी देख रहे हैं. 25 जून को अपनी रिलीज के एक दिन में ही फिल्म सभी भाषाओं में टॉप 5 में ट्रेंड करने लगी. 

12,480 करोड़ कमाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'Avatar' ने अब OTT पर किया कब्जा, रिलीज होते ही टूटे सारे रिकॉर्ड

दुनियाभर में की 12,480 करोड़ की कमाई

जिस तरह से ये फिल्म ओटीटी पर धूम मचा रही है और हर किसी को पसंद आ रही है उसी तरह से इसने सिनेमाघरों में भी तहलका मचाया था. भारत के साथ-साथ दुनियाभर में इसकी तगड़ी कमाई दर्ज की गई थी.

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बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने किया है, जो हॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में बनाने के लिए दुनियाभर में पॉपुलर हैं. फिल्म में अहम किरदारों में सैम वर्थिंगटन, ज़ोई सल्डाना, सिगोर्नी वीवर और केट विंसलेट मुख्य किरदारों में हैं. इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 12,480 करोड़ रुपये हुआ था. वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 222 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. इस फिल्म का बजट 400 मिलियन डॉलर (3800 करोड़ रुपये) था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 12:28 PM (IST)
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