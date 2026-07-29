#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?

'भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?

सुनील दर्शन का सनी देओल के साथ सालों से पैसों को लेकर विवाद चल रहा है. अब उन्होंने फिर से इस मुद्दे पर बात की है और कहा है कि जो सनी ने उनके साथ किया है वो तो भगवान भी नहीं भूल पाएंगे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Jul 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

'सनी देओल ने मेरे साथ किया वो चीज मैं तो क्या भगवान भी नहीं भूल पाएगा.' बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल को लेकर मशहूर फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने हलचल मचा दी है. उनका दावा है कि सुपरस्टार के साथ उनका विवाद सालों पुराना है जिसमें उन्हें अब तक इंसाफ का इंतजार है.

आखिर सालों पहले ऐसा क्या हुआ था? किस बात का झगड़ा है जो अब तक चल रहा है? आपको बताते हैं.

सबसे पहले जान लें कि सुनील दर्शन कौन हैं?

सुनील दर्शन बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं जो मुख्य रुप से फिल्मों को डायरेक्टर करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं और राइटर भी हैं. सुनील दर्शन की पॉपुलर फिल्मों में 'जानवर', अंदाज, 'तलाश' और 'बरसात' है.

सनी देओल के साथ सुनील दर्शन का क्या झगड़ा है? 

सुनील दर्शन ने सनी देओल के साथ पहली बार उस वक्त काम किया था जब एक्टर स्टार नहीं बने थे. सुनील और सनी देओल साथ में तीन फिल्मों 'इंतकाम', 'लूटेरा' और 'अजय' में काम कर चुके हैं.

इसके बाद ये जोड़ी चौथी फिल्म में भी साथ आने वाली थी, लेकिन सुनील के मुताबिक सनी ने उनके साथ पैसों को लेकर धोखाधड़ी की थी और वो फिल्म बन ही नहीं पाई.

भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?

आज तक सुनील को अपने पैसे नहीं मिले हैं. उन्होंने हाल ही हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में सनी देओल पर बात करते हुए कहा कि जो उनके साथ हुआ है वो भगवान भी नहीं भूल पाएंगे.

'भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' 

इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि बतौर प्रोड्यूसर जब कई सारी चीजें इर्द गिर्द होती है तो आप कैसे हैंडल करते हैं? इस पर सुनील ने कहा, 'आप फिल्म में कितने भी घुसे हुए हो आपकी अलर्टनेस बहुत जरूरी है.'

फिर उनसे कहा गया कि जब फिल्म के दौरान ऐसी कई सारी चीजें होती है तो आप उन्हें भूलकर आगे बढ़ते हैं?

ये भी पढ़ें: लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, जानें संजय दत्त के दिलचस्प किस्से

इस पर सुनील दर्शन कहते हैं, 'छोटी-छोटी चीजों को याद करके क्या मतलब है? जैसे जो सनी देओल ने मेरे साथ किया वो चीज मैं तो क्या भगवान भी नहीं भूल पाएगा. इंतजार कर रहा हूं कि इंसाफ कब मिलेगा बस. बात पैसों की नहीं है सिर्फ. इतने पैसे तो बहुत ही बड़ी चीज होती है. उस दौर के इतने बड़े पैसे आज क्या वैल्यू है? लेकिन क्या होता है? एक विश्वास होता है. एक भरोसा होता है. वो टूटता है जिंदगी में.'

भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?

किस फिल्म को लेकर हुआ था सुनील-सनी के बीच विवाद

सुनील दर्शन अपने कई इंटरव्यू में ये खुलासा कर चुके हैं कि साल 1996 की फिल्म 'अजय' और एक अन्य फिल्म 'गुड मॉर्निंग इंडिया' जो बन ही नहीं पाई थी उसे लेकर उनका सनी देओल के साथ विवाद शुरू हुआ था. 

कैसे हुई विवाद की शुरुआत?

दैनिक भास्कर को साल 2023 में दिए एक इंटरव्यू में सुनील ने बताया था कि फिल्म अजय की शूटिंग के दौरान सनी देओल ने सुनील के सामने इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलने की इच्छा जाहिर की थी. इस दौरान सनी ने सुनील से 'अजय' के लिए ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स मांगे थे. 

भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?

सुनील ने इस पर सहमति जता दी थी और सनी ने पैसे देने का वादा किया था. हालांकि जब भी सुनील उनसे पैसे मांगते तो सनी उन्हें टालते रहते थे. वो पैसे कभी उन्हें मिले ही नहीं. सनी पर सुनील ने दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. 

ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर की रिलीज डेट आई सामने, इस दिन ब्रह्म मुहुर्त में 4 बजकर 15 मिनट पर होगा जारी

सुनील ने आगे बताया था कि एक दिन वो सनी देओल की एक फिल्म के सेट पर अपने पैसे मांगने के लिए पहुंच गए थे हालांकि तब सनी ने अपनी निजी प्रॉब्लम का हवाला दे दिया था. हालांकि उन्होंने एक सुझाव भी दिया. उन्होंने सुनील से उस फिल्म के प्रोडक्श में हेल्प मांगी और कहा कि इस तरह पैसे एडजस्ट हो जाएंगे. हालांकि सुनील ने बताया कि न वो फिल्म बन पाई और न ही सनी ने उनके पैसे कभी चुकाए.

भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?

सुनील ने किया था केस, जानें कहां तक पहुंचा मामला?

करीब 30 साल पहले ही सुनील ने अपने पैसों के लिए सनी के खिलाफ केस कर दिया था. ये केस अब तक अदालत में है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2026 में सुनील की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था जो पहले खारिज हो गई थी. फिलहाल केस कोर्ट के पास विचाराधीन है और सुनील को अगली सुनवाई का इंतजार है. उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ और पैसा जरूर मिलेगा.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Suneel Darshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?
'भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?
बॉलीवुड
'उसने शर्ट उतारी और...' कास्टिंग काउच का शिकार हुईं काजल अग्रवाल, वैनिटी में घुस गया था असिस्टेंट डायरेक्टर
'उसने शर्ट उतारी और...' काजल अग्रवाल की वैनिटी में घुस गया था असिस्टेंट डायरेक्टर
बॉलीवुड
'मैं 2 बच्चों का बाप बनने वाला हूं...' फ्लर्ट करने वाली महिला को रणवीर सिंह का जवाब
'मैं 2 बच्चों का बाप बनने वाला हूं...' फ्लर्ट करने वाली महिला को रणवीर का जवाब
बॉलीवुड
दो पार्ट में बनेगी अल्लू अर्जुन की 'राका', बजट से लेकर शाहरुख खान के कैमियो पर आया बड़ा अपडेट
दो पार्ट में बनेगी अल्लू अर्जुन की 'राका', जानें- कितना है फिल्म का बजट
Advertisement

वीडियोज

Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
बिहार
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
इंडिया
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget