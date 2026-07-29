'भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...' सनी देओल ने फिल्ममेकर सुनील दर्शन संग की थी नाइंसाफी?

'सनी देओल ने मेरे साथ किया वो चीज मैं तो क्या भगवान भी नहीं भूल पाएगा.' बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल को लेकर मशहूर फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने हलचल मचा दी है. उनका दावा है कि सुपरस्टार के साथ उनका विवाद सालों पुराना है जिसमें उन्हें अब तक इंसाफ का इंतजार है.

आखिर सालों पहले ऐसा क्या हुआ था? किस बात का झगड़ा है जो अब तक चल रहा है? आपको बताते हैं.

सबसे पहले जान लें कि सुनील दर्शन कौन हैं?

सुनील दर्शन बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं जो मुख्य रुप से फिल्मों को डायरेक्टर करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं और राइटर भी हैं. सुनील दर्शन की पॉपुलर फिल्मों में 'जानवर', अंदाज, 'तलाश' और 'बरसात' है.

सनी देओल के साथ सुनील दर्शन का क्या झगड़ा है?

सुनील दर्शन ने सनी देओल के साथ पहली बार उस वक्त काम किया था जब एक्टर स्टार नहीं बने थे. सुनील और सनी देओल साथ में तीन फिल्मों 'इंतकाम', 'लूटेरा' और 'अजय' में काम कर चुके हैं.

इसके बाद ये जोड़ी चौथी फिल्म में भी साथ आने वाली थी, लेकिन सुनील के मुताबिक सनी ने उनके साथ पैसों को लेकर धोखाधड़ी की थी और वो फिल्म बन ही नहीं पाई.

आज तक सुनील को अपने पैसे नहीं मिले हैं. उन्होंने हाल ही हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में सनी देओल पर बात करते हुए कहा कि जो उनके साथ हुआ है वो भगवान भी नहीं भूल पाएंगे.

'भगवान भी नहीं भूल पाएंगे...'



इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि बतौर प्रोड्यूसर जब कई सारी चीजें इर्द गिर्द होती है तो आप कैसे हैंडल करते हैं? इस पर सुनील ने कहा, 'आप फिल्म में कितने भी घुसे हुए हो आपकी अलर्टनेस बहुत जरूरी है.'

फिर उनसे कहा गया कि जब फिल्म के दौरान ऐसी कई सारी चीजें होती है तो आप उन्हें भूलकर आगे बढ़ते हैं?

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इस पर सुनील दर्शन कहते हैं, 'छोटी-छोटी चीजों को याद करके क्या मतलब है? जैसे जो सनी देओल ने मेरे साथ किया वो चीज मैं तो क्या भगवान भी नहीं भूल पाएगा. इंतजार कर रहा हूं कि इंसाफ कब मिलेगा बस. बात पैसों की नहीं है सिर्फ. इतने पैसे तो बहुत ही बड़ी चीज होती है. उस दौर के इतने बड़े पैसे आज क्या वैल्यू है? लेकिन क्या होता है? एक विश्वास होता है. एक भरोसा होता है. वो टूटता है जिंदगी में.'

किस फिल्म को लेकर हुआ था सुनील-सनी के बीच विवाद

सुनील दर्शन अपने कई इंटरव्यू में ये खुलासा कर चुके हैं कि साल 1996 की फिल्म 'अजय' और एक अन्य फिल्म 'गुड मॉर्निंग इंडिया' जो बन ही नहीं पाई थी उसे लेकर उनका सनी देओल के साथ विवाद शुरू हुआ था.

कैसे हुई विवाद की शुरुआत?

दैनिक भास्कर को साल 2023 में दिए एक इंटरव्यू में सुनील ने बताया था कि फिल्म अजय की शूटिंग के दौरान सनी देओल ने सुनील के सामने इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलने की इच्छा जाहिर की थी. इस दौरान सनी ने सुनील से 'अजय' के लिए ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स मांगे थे.

सुनील ने इस पर सहमति जता दी थी और सनी ने पैसे देने का वादा किया था. हालांकि जब भी सुनील उनसे पैसे मांगते तो सनी उन्हें टालते रहते थे. वो पैसे कभी उन्हें मिले ही नहीं. सनी पर सुनील ने दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.

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सुनील ने आगे बताया था कि एक दिन वो सनी देओल की एक फिल्म के सेट पर अपने पैसे मांगने के लिए पहुंच गए थे हालांकि तब सनी ने अपनी निजी प्रॉब्लम का हवाला दे दिया था. हालांकि उन्होंने एक सुझाव भी दिया. उन्होंने सुनील से उस फिल्म के प्रोडक्श में हेल्प मांगी और कहा कि इस तरह पैसे एडजस्ट हो जाएंगे. हालांकि सुनील ने बताया कि न वो फिल्म बन पाई और न ही सनी ने उनके पैसे कभी चुकाए.

सुनील ने किया था केस, जानें कहां तक पहुंचा मामला?

करीब 30 साल पहले ही सुनील ने अपने पैसों के लिए सनी के खिलाफ केस कर दिया था. ये केस अब तक अदालत में है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2026 में सुनील की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था जो पहले खारिज हो गई थी. फिलहाल केस कोर्ट के पास विचाराधीन है और सुनील को अगली सुनवाई का इंतजार है. उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ और पैसा जरूर मिलेगा.