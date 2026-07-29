'मैं 2 बच्चों का बाप बनने वाला हूं...' फ्लर्ट करने वाली महिला को रणवीर का जवाब

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह अपनी अदाकारी के साथ-साथ अपने अतरंगी फैशन और अपने मस्तमौला अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. कई मौकों पर रणवीर ने अपनी हाज़िर जवाबी से भी फैंस का दिल जीता है. फिलहाल वो अपने एक वायरल वीडियो से सुर्खयों में बने हुए हैं. इसमें वो फ्लर्ट कर रही एक महिला को ऐसा जवाब देते हैं जिसने फैंस को सोशल मीडिया पर दीवाना बनादिया.

रणवीर सिंह के साथ महिला ने किया फ्लर्ट

सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो अप्रैल 2026 का बताया जा रहा है. ये वीडियो मुंबई के एक प्रमोशनल इवेंट का है. जहां रणवीर रेड कलर की टी-शर्ट में एक कॉफी आउटलेट में दिखाई दे रहे हैं. यहां अभिनेता अपने ब्रांड सुपर यू के लिए आए हुए थे. जब रणवीर खड़े हुए थे तब उनके पास मौजूद एक महिला ने उनसे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था और उनकी तारीफे करने लगती है और कहती है, 'कॉफी बनाने में तो पूरी केमेस्ट्री लगी है.'

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रणवीर ने दिया मजेदार जवाब

उस फीमेल फैन की बात को रणवीर सिंह ने सुन लिया था और उन्होंने हंसते-मुस्कुराते हुए उसे मजेदार जवाब दिया था. रणवीर ने कहा था, 'इतना फ्लर्ट क्यों कर रही हो? दो बच्चों का बाप बनने वाला हूं यार.' रणवीर के इस जवान ने फैंस का दिल जीत लिया था.

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फैंस ने की रणवीर की तारीफ

रणवीर के इस वीडियो पर फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'रणवीर की तरफ से परफेक्ट रिस्पॉन्स.' एक ने लिखा, 'ये पहली बार है जब मैं उसे नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ देख रहा हूं.' एक ने लिखा, 'ये असली ऑरा है.' वहीं कई यूजर ने वीडियो पर हार्ट इमोजी कमेंट किए और रणवीर के ट्राइसेप की भी तारीफ की.

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दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं रणवीर-दीपिका

रणवीर सिंह ने मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से अफेयर के बाद साल 2018 में धूमधाम से शादी की थी. इसके बाद कपल ने 2024 में बेटी दुआ का वेलकम किया था. वहीं इन दिनों दीपिका पादुकोण दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. इसी साल रणवीर और दीपिका अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.