इस बार वीकेंड पर धनतेरस और छोटी दिवाली ने छुट्टियों का मजा तिगुना कर दिया. थिएटर्स में लगी फिल्मों को भी इसका भरपूर फायदा मिला. सिनेमा लवर्स ने फिल्में देखकर त्योहार को एंजॉय किया है जिसका सबूत संडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रहा है. 'कांतारा- चैप्टर 1', 'जॉली एलएलबी 3', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से लेकर कई साउथ फिल्मों ने संडे को बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है.

'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कांतारा- चैप्टर 1' पहले से ही हर रोज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कारोबार कर रही थी. लेकिन छोटी दिवाली पर फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने संडे को (18वें दिन) 17.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा- चैप्टर 1' का कलेक्शन 524.15 करोड़ रुपए हो गया है.

'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'जॉली एलएलबी 3' को थिएटर्स में आए एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं. इसके बावजूद अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म थिएटर्स में अच्छी कमाई कर रही है. छोटी दिवाली के मौके पर 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन भी बढ़ा और इसने भारत में 65 लाख रुपए कमाए. अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 115.50 करोड़ रुपए हो गया है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का 'कांतारा- चैप्टर 1' के साथ क्लैश हुआ था. फिर भी फिल्म बड़े पर्दे पर लगी हुई है और हर रोज करोड़ कमा रही है. संडे को फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली और इसने 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया. अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का कलेक्शन 58.45 करोड़ रुपए हो गया है.

नई रिलीज साउथ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

17 सितंबर को कई नई तमिल-तेलुगु फिल्में रिलीज हुई हैं. संडे को इन फिल्मों ने दमदार कलेक्शन किया है.