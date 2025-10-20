हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office: 'कांतारा- चैप्टर 1' का छोटी दिवाली पर धमाका, 'जॉली LLB 3' ने भी धड़ल्ले से छापे नोट

Sunday Box Office Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1', 'जॉली LLB 3' से लेकर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' तक ने संडे को बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है. कई नई रिलीज साउथ फिल्मों का भी कलेक्शन शानदार रहा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 20 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

इस बार वीकेंड पर धनतेरस और छोटी दिवाली ने छुट्टियों का मजा तिगुना कर दिया. थिएटर्स में लगी फिल्मों को भी इसका भरपूर फायदा मिला. सिनेमा लवर्स ने फिल्में देखकर त्योहार को एंजॉय किया है जिसका सबूत संडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रहा है. 'कांतारा- चैप्टर 1', 'जॉली एलएलबी 3', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से लेकर कई साउथ फिल्मों ने संडे को बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है. 

'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
'कांतारा- चैप्टर 1' पहले से ही हर रोज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कारोबार कर रही थी. लेकिन छोटी दिवाली पर फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने संडे को (18वें दिन) 17.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा- चैप्टर 1' का कलेक्शन 524.15 करोड़ रुपए हो गया है.

'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'जॉली एलएलबी 3' को थिएटर्स में आए एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं. इसके बावजूद अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म थिएटर्स में अच्छी कमाई कर रही है. छोटी दिवाली के मौके पर 'जॉली एलएलबी 3' का कलेक्शन भी बढ़ा और इसने भारत में 65 लाख रुपए कमाए. अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 115.50 करोड़ रुपए हो गया है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का 'कांतारा- चैप्टर 1' के साथ क्लैश हुआ था. फिर भी फिल्म बड़े पर्दे पर लगी हुई है और हर रोज करोड़ कमा रही है. संडे को फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली और इसने 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया. अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का कलेक्शन 58.45 करोड़ रुपए हो गया है.

नई रिलीज साउथ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

17 सितंबर को कई नई तमिल-तेलुगु फिल्में रिलीज हुई हैं. संडे को इन फिल्मों ने दमदार कलेक्शन किया है.

  • प्रदीप रंगनाथन की फिल्म 'डूड' ने संडे को (तीसरे दिन) 10.6 करोड़ रुपए कमाए.
  • राशि खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी की फिल्म 'तेलुसु कड़ा' ने भी 1.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया.
  • ध्रुव विक्रम स्टारर फिल्म 'बायसन कालमादन' ने संडे को 4.35 करोड़ रुपए की कमाई की.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 01:08 PM (IST)
Jolly Llb 3 Kantara Chapter 1 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Dude
Embed widget