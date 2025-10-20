देशभर में आज दिवाली की धूम नजर आ रही है. बॉलीवुड सेलेब्स भी हर साल की तरह इस बार भी दीपों के त्योहार का जश्न मना रहे हैं. इस मौके पर फिल्मी हस्तियां अपने फैंस को नहीं भूले हैं. अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित से लेकर भूमि पेडनेकर तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को दिवाली की बधाई दी है.

अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो फोटोज पोस्ट की है. पहली फोटो में वो फैंस के बीच नजर आ रहे हैं. दूसरी फोटो में ढेर सारे दीपक जलते दिख रहे हैं. इसके साथ बिग बी ने कैप्शन में लिखा- 'दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं.'

T 5537 टी ५५३७ -दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ pic.twitter.com/gsUKGdwDUF — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 19, 2025

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली की मुबारकबाद दी. उन्होंने लिखा- 'हर मुस्कान से रोशन हो ये त्योहार. आप सभी को इस दिवाली पर प्यार, रोशनी और खुशियों की बधाई देता हूं.'

सनी देओल

सनी देओल ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा- 'हैप्पी दिवाली. आइए, हम सब मिलकर इसे दयालुता के साथ मनाएं. सुरक्षा और प्यार, सभी को रोशनी, प्यार और अनंत शक्ति से भरी दिवाली की शुभकामनाएं. आपके घर खुशियों से और आपके दिल आशा से जगमगाएं.'

हेमा मालिनी

हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए फैंस को विश किया है. उन्होंने लिखा- 'मेरे सभी प्यारे, प्रिय दोस्तों, जो मेरे साथ रहे हैं और मुझे सहारा देते रहेंगे, मैं आप सभी को दुआओं से भरी, खुशहाली और समृद्धि से भरी दिवाली की शुभकामनाएं देती हूं.'

View this post on Instagram A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित ने भी फैंस को दिवाली की बधाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- 'ये उन रोशनियों के लिए है जो पहले से कहीं ज्यादा चमकती हैं, हंसी जो थोड़ी ज्यादा जोर से गूंजती है, और ऐसे पल जो जादू की तरह महसूस होते हैं.'

रकुलप्रीत सिंह

रकुलप्रीत सिंह ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'हैप्पी दिवाली. आपके परिवार को स्वास्थ्य और आशीर्वाद से भरपूर, आनंदमय दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.'

भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर ने अपनी खूबसूरत तस्वीरों के साथ दिवाली विश की है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पिंक कलर का लहंग पहने अपनी फोटोज शेयर की हैं. इनके साथ एक्ट्रेस ने लिखा- 'हैप्पी दिवाली, प्यार और रोशनी.'

View this post on Instagram A post shared by Bhumi Satish Pednekkar (@bhumisatishpednekkar)



इसके अलावा मलाइका अरोड़ा, उर्मिला मातोंडकर समेत कई सेलेब्स ने भी फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.