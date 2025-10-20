हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Celebs Diwali Wishes: 'हर मुस्कान से रोशन हो ये त्योहार...' अमिताभ बच्चन से अक्षय कुमार तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने यूं विश की दिवाली

Bollywood Celebs Diwali Wishes: दिवाली पर बॉलीवुड सेलेब्स भी बढ़-चढ़कर फैंस को बधाई दे रहे हैं. अमिताभ बच्चन से लेकर भूमि पेडनेकर तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीपों के त्योहार की मुबारकबाद दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 20 Oct 2025 01:11 PM (IST)
देशभर में आज दिवाली की धूम नजर आ रही है. बॉलीवुड सेलेब्स भी हर साल की तरह इस बार भी दीपों के त्योहार का जश्न मना रहे हैं. इस मौके पर फिल्मी हस्तियां अपने फैंस को नहीं भूले हैं. अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित से लेकर भूमि पेडनेकर तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को दिवाली की बधाई दी है.

अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो फोटोज पोस्ट की है. पहली फोटो में वो फैंस के बीच नजर आ रहे हैं. दूसरी फोटो में ढेर सारे दीपक जलते दिख रहे हैं. इसके साथ बिग बी ने कैप्शन में लिखा- 'दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं.'

अक्षय कुमार
अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली की मुबारकबाद दी. उन्होंने लिखा- 'हर मुस्कान से रोशन हो ये त्योहार. आप सभी को इस दिवाली पर प्यार, रोशनी और खुशियों की बधाई देता हूं.'

सनी देओल
सनी देओल ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा- 'हैप्पी दिवाली. आइए, हम सब मिलकर इसे दयालुता के साथ मनाएं. सुरक्षा और प्यार, सभी को रोशनी, प्यार और अनंत शक्ति से भरी दिवाली की शुभकामनाएं. आपके घर खुशियों से और आपके दिल आशा से जगमगाएं.'

हेमा मालिनी
हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए फैंस को विश किया है. उन्होंने लिखा- 'मेरे सभी प्यारे, प्रिय दोस्तों, जो मेरे साथ रहे हैं और मुझे सहारा देते रहेंगे, मैं आप सभी को दुआओं से भरी, खुशहाली और समृद्धि से भरी दिवाली की शुभकामनाएं देती हूं.'

 
 
 
 
 
माधुरी दीक्षित
माधुरी दीक्षित ने भी फैंस को दिवाली की बधाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- 'ये उन रोशनियों के लिए है जो पहले से कहीं ज्यादा चमकती हैं, हंसी जो थोड़ी ज्यादा जोर से गूंजती है, और ऐसे पल जो जादू की तरह महसूस होते हैं.'

रकुलप्रीत सिंह
रकुलप्रीत सिंह ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'हैप्पी दिवाली. आपके परिवार को स्वास्थ्य और आशीर्वाद से भरपूर, आनंदमय दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.'

भूमि पेडनेकर
भूमि पेडनेकर ने अपनी खूबसूरत तस्वीरों के साथ दिवाली विश की है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पिंक कलर का लहंग पहने अपनी फोटोज शेयर की हैं. इनके साथ एक्ट्रेस ने लिखा- 'हैप्पी दिवाली, प्यार और रोशनी.'

 
 
 
 
 
इसके अलावा मलाइका अरोड़ा, उर्मिला मातोंडकर समेत कई सेलेब्स ने भी फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 12:04 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Amitabh Bachchan MALAIKA ARORA Diwali 2025
