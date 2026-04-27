रविवार को बॉक्स ऑफिस किंग बने अक्षय कुमार, 'धुरंधर 2', 'माइकल' को पछाड़ा, जानें कलेक्शन

रविवार को बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार का कब्जा रहा. वहीं माइकल भी रेस में आगे बनी हुई है. आइए जानते हैं रविवार को किस फिल्म ने बाजी मारी और कौनसी फिल्म पिछड़ गई. साथ ही रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का अब कैसा हाल है.

भूत बंगला

भूत बंगला ने रविवार को 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. साथ ही फिल्म को 9498 शोज मिले. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 113.40 करोड़ हो गया है. इस फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं.

माइकल

माइकल ने रविवार को 5.5 करोड़ कमाए हैं. फिल्म को इंडिया में बहुत पसंद किया जा रहा है. पेड प्रिव्यू में फिल्म ने 1.7 करोड़ कमाए थे. पहले दिन 3.7 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 5.1 करोड़ कमाए. ये पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की बायोपिक है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

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धुरंधर 2

धुरंधर 2 ने रविवार यानी 39वें दिन 3.40 करोड़ की कमाई की. फिल्म अभी भी अच्छा कमा रही है. हालांकि, रविवार को कमाई के मामले में भूत बंगला और माइकल से पीछे है. फिल्म को 25 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 1,130.61 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं.

डकैत

डकैत ने रविवार को 44 लाख की कमाई की. फिल्म एवरेज है. इस फिल्म ने अभी तक टोटल नेट 28.61 करोड़ का कलेक्शन किया है.

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Gedelaraju Kakinada Taluka

इस साउथ फिल्म की बात करें तो फिल्म ने रविवार को 43 लाख कमाए. फिल्म ने पहले दिन 56 लाख और दूसरे दिन 53 लाख का कलेक्शन किया था. फिल्म ने टोटल कलेक्शन 1.52 करोड़ का किया है.

गिन्नी वेड्स सनी 2

गिन्नी वेड्स सनी 2 को खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. फिल्म ने रविवार को सिर्फ 38 लाख की कमाई की. पहले दिन फिल्म ने 25 लाख कमाए. दूसरे दिन 57 लाख का कलेक्शन किया.