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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBhooth Bangla BO: दसवें दिन 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर किया राज, कमा डाले इतने करोड़

Bhooth Bangla BO: दसवें दिन 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर किया राज, कमा डाले इतने करोड़

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. फिल्म शानदार कमाई कर रही है. दूसरे रविवार को भी फिल्म नेे धमाकेदार कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आ रहे हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी गदर मचा रखा है. दूसरे रविवार यानी 10वें दिन भी कमाल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

'भूत बंगला' का 1वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दसवें दिन 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 9498 शोज मिले और 29 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को मॉर्निंग शो में 13.08 परसेंट, दोपहर के शोज में 38.31 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. शाम के शोज में 42.31 परसेंट और रात के शोज में 23.31 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. लेकिन अगर फिल्म ने दसवें दिन 12.50 परसेंट की कमाई की है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 113.40 करोड़ हो गया है.

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  • फिल्म ने ग्रॉस 134.98 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 178.48 करोड़ कमाए.
  • ओवरसीज मार्केट में फिल्म का कलेक्शन 44.50 करोड़ हुआ.
  • बता दें कि फिल्म 120 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने नेट 113 करोड़ की कमाई कर ली है. इस हिसाब से फिल्म ने बजट की 95 परसेंट रिकवरी कर ली है.

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भूत बंगला का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पेड प्रिव्यूज से 3.75 करोड़ कमाए थे. पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 19 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 23 करोड़, चौथे दिन 6.75 करोड़, पांचवें दिन 8 करोड़, छठे दिन 6.15 करोड़, सातवें दिन 5.50 करोड़, आठवें दिन 5.75 करोड़, नौवें दिन 10.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. प्रियदर्शन ने फिल्म को बनाया है. फिल्म में तबु, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिक गब्बी, मिथिला पालकर जैसे स्टार्स हैं. अक्षय-परेश और राजपाल की कॉमेडी फैंस को खूब हंसाती है. फिल्म में अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी करवाने में लगे हैं.

Published at : 27 Apr 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Box Office Bhooth Bangla
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