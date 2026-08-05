अजय देवगन ने काजोल पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया मजेदार वीडियो

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: 'मेरे जोक्स को एक ही ऑडियंस मिली...', काजोल के बर्थडे पर अजय देवगन का मजेदार पोस्ट

Video: 'मेरे जोक्स को एक ही ऑडियंस मिली...', काजोल के बर्थडे पर अजय देवगन का मजेदार पोस्ट

Kajol Birthday: काजोल के बर्थडे पर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस दौरान उन्होंने एक मजेदार कैप्शन के साथ अपने प्यार का इजहार भी किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 05 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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काजोल की गिनती बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में होती है, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. काजोल 5 अगस्त को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने बेहद मजाकिया अंदाज में अपनी पत्नी को बर्थडे विश किया है. 

अजय देवगन के कैप्शन ने खींचा ध्यान
अजय ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें काजोल हर बात पर जोर-जोर से हंसती नजर आ रही हैं. इसके साथ अजय ने मजेदार कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने काजोल को टैग करते हुए लिखा, 'पता चला कि इतने सालों से मेरे सबसे अच्छे जोक्स सुनने वाली एक ही ऑडियंस है. जन्मदिन मुबारक हो काजोल.'

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कब हुई अजय देवगन और काजोल की शादी?
बता दें कि अजय देवगन और काजोल ने 24 फरवरी 1999 को महाराष्ट्रीयन रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. शादी से पहले दोनों ने करीब चार साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. शादी के बाद साल 2003 में दोनों ने बेटी न्यासा देवगन का स्वागत किया, जबकि 2010 में उनके घर बेटे युग देवगन का जन्म हुआ. 

Video: 'मेरे जोक्स को एक ही ऑडियंस मिली...', काजोल के बर्थडे पर अजय देवगन का मजेदार पोस्ट

अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी
बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक अजय देवगन और काजोल की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात साल 1995 में फिल्म 'हलचल' के सेट पर हुई थी. उस वक्त काजोल अपने चुलबुले और बेबाक स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, जबकि अजय देवगन बेहद शांत और कम बोलने वाले थे. 

Video: 'मेरे जोक्स को एक ही ऑडियंस मिली...', काजोल के बर्थडे पर अजय देवगन का मजेदार पोस्ट

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में काजोल को अजय का शांत स्वभाव थोड़ा घमंडी लगा था, वहीं अजय भी पहली मुलाकात में काजोल से खास इंप्रेस नहीं हुए थे. हालांकि, फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. वक्त के साथ दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

अजय देवगन और काजोल ने इन फिल्मों में किया काम
बता दें कि अजय और काजोल की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई. दोनों ने 'हलचल' (1995), 'गुंडाराज' (1995), 'इश्क' (1997), 'प्यार तो होना ही था' (1998), 'दिल क्या करे' (1999), 'यू मी और हम' (2008) और 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' (2020) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. 

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Published at : 05 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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Kajol Ajay Devgn
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