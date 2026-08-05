बेटी सिपारा के लिए डांस करते दिखे अरबाज खान, बर्थडे पर पत्नी शूरा ने शेयर किया मजेदार वीडियो

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान ने 4 अगस्त को अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फैंस और सेलेब्स ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ढेरों शुभकामनाएं दीं. वहीं, पत्नी शूरा खान ने भी एक मजेदार वीडियो शेयर कर उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया. शूरा खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अरबाज खान का एक मजेदार डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर अपनी बेटी सिपारा के लिए जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं.

जबरदस्त डांस करते दिखे अरबाज खान

सामने आए वीडियो में अरबाज खान को लता मंगेशकर के सुपरहिट गाने 'मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है' पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. वो अपनी बेटी सिपारा के लिए डांस करते दिख रहे हैं. वहीं, शूरा हंसते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं. हालांकि, शूरा ने अपनी लाडली का चेहरा रिवील नहीं किया है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वीडियो में अरबाज खान खुलकर जोरदार डांस करते दिख रहे हैं. उनके शानदार एक्सप्रेशंस और मस्ती भरे अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. वीडियो के दूसरे पार्ट में वो अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं और बेड पर लेटे-लेटे गाना गाते हुए डांस कर रहे हैं. इसके साथ शूरा ने लंबा-चौड़ा नोट भी लिखा है.

तुम मेरे सबसे पसंदीदा इंसान हो...

शूरा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मेरे लिए डांस करने से लेकर अब हमारी बेटी के लिए डांस करने तक... साफ है कि रिटायरमेंट अभी कोई ऑप्शन नहीं है. सर्जरी के बाद अस्पताल के बेड पर भी गाना गाना? लगता है रिकवरी के लिए भी एंटरटेनमेंट जरूरी है. तुमने जिंदगी को ज्यादा खुशहाल, ज्यादा मजेदार और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहने दिया. हैप्पी बर्थडे, अरबाज. तुम मेरे सबसे पसंदीदा इंसान हो और हमारी फैमिली के सबसे बड़े एंटरटेनर भी. ऐसे ही अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते रहो... क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे सबसे बड़े फैन रहेंगे. वी लव यू.'

मेरी बेस्ट ऑडियंस...

इस वीडियो पर अरबाज खान ने मजेदार अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा, 'मेरी बेस्ट ऑडियंस. हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ.' वहीं, गौहर खान ने रेड हार्ट इमोजी के साथ लिखा, 'भगवान आपको हमेशा खुश रखे.'

इसके अलावा, मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे अरहान खान ने भी मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, 'सिपारा की परवरिश मक्खी पांडे कर रहे हैं.'

अरबाज खान ने की दो शादियां

बता दें कि अरबाज खान ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी साल 1998 में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से हुई थी. दोनों का एक बेटा अरहान खान है. हालांकि, साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया. मलाइका से अलग होने के बाद अरबाज ने 24 दिसंबर 2023 को मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से दूसरी शादी की. शादी के बाद दोनों एक बेटी सिपारा के पेरेंट्स बने.

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