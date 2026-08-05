1983 में ही सनी ने मचा दिया था 'गदर', बजट से 350% कमाई कर 'बेताब' बनी थी ब्लॉकबस्टर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1983 में ही सनी देओल ने मचा दिया था 'गदर', बजट से 300% ज्यादा कमाई कर 'बेताब' बनी थी ब्लॉकबस्टर

1983 में ही सनी देओल ने मचा दिया था 'गदर', बजट से 300% ज्यादा कमाई कर 'बेताब' बनी थी ब्लॉकबस्टर

Betaab: सनी देओल ने हिंदी सिनेमा में अपने 43 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर हम आपसे बात करेंगे उनकी पहली फिल्म 'बेताब' की. आइए इसकी कमाई, बजट के अलावा इससे जुड़े दिलचस्प किस्से भी जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Aug 2026 03:01 PM (IST)
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68 साल की उम्र में भी सनी देओल बड़े पर्दे पर लीड एक्टर के रूप में काम कर रहे हैं. बड़े पर्दे पर उनका जो जोश 80 और 90 के दशक में नजर आता था उसी जोश और ताकत के साथ वो इस उम्र में भी आज भी दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. उनका ये सफर साल 1983 में शुरू हुआ था जिसने आज अपने 43 साल पूरे कर लिए हैं.

अपने पिता और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की राह पर चलते हुए सनी देओल ने भी फिल्मी दुनिया में करियर बनाया और वो पिता की ही तरह काफी सफल रहे. अपनी एक्शन इमेज से उन्होंने लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी कि आज तक उन्हें दर्शक पसंद करते हैं और यही वजह है कि नए स्टार्स के बीच भी वो आज भी बॉलीवुड में टिके हुए हैं.

आइए आज उनकी डेब्यू फिल्म के 43 साल पूरे होने पर उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं. साथ ही फिल्म की कमाई और बजट पर भी नजर डालेंगे.

सनी देओल बोले- 'मुझे जो प्यार मिला वो सबसे बड़ी ताकत'

सनी देओल की पहली फिल्म 'बेताब' 5 अगस्त 1983 को रिलीज हुई थी. उन्होंने अपने डेब्यू के 43 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर पहली फिल्म से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक्टर कभी घुड़सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कभी गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं. तो कभी एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ रोमांस कर रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में 'जब हम जवां होंगे' और 'बादल यूं गरजता है' जैसे गाने बज रहे हैं.

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सनी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'सिनेमा में मेरा सफर 'बेताब' के जरिए 43 साल पहले शुरू हुआ था. मेरी सबसे बड़ी ताकत दर्शकों से मिला प्यार रही है. मैं उस पल, फिल्म और हर इंसान का शुक्रगुजार हूं जो मेरे इस सफर का हिस्सा रहे हैं. आगे और भी कई सालों और कहानियों के लिए ढेर सारे प्यार का इंतजार है.'

सोनू निगम ने निभाया था सनी के बचपन का किरदार

ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि दिग्गज सिंगर सोनू निगम ने बॉलीवुड में अपना सिंगिंग करियर शुरू करने से पहले एक्टिंग डेब्यू किया था. उन्होंने बेताब में सनी के बचपन का किरदार निभाया था. उस वक्त सोनू सिर्फ 10 साल के थे.

1983 में ही सनी देओल ने मचा दिया था 'गदर', बजट से 300% ज्यादा कमाई कर 'बेताब' बनी थी ब्लॉकबस्टर

मंदाकिनी ने दिया था बेताब के लिए ऑडिशन

जानी-मानी एक्ट्रेस मंदाकिनी ने बेताब के लिए ऑडिशन दिया था. हालांकि, उन्हें फिल्म के डायरेक्टर राहुल रवैल ने रिजेक्ट कर दिया था. दरअसल राहुल का मानना था कि सनी देओल के मुकाबले मंदाकिनी काफी कम उम्र की नजर आ रही थीं. बाद में इस फिल्म में अमृता सिंह की एंट्री हुई थी. 

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अमृता ने भी 'बेताब' से ही किया था डेब्यू

बेताब से न सिर्फ सनी देओल ने बतौर एक्टर बॉलीवुड में अपना आगाज किया था, बल्कि ये अमृता सिंह की भी बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म थी. इस फिल्म के सेट पर अमृता और सनी देओल का अफेयर भी शुरू हो गया था. हालांकि, बाद में दोनों की राहें अलग हो गई थीं. बता दें कि अमृता ने 80 और 90 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में काम किया था.

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डेविड धवन ने की थी फिल्म की एडिटिंग

दिग्गज डायरेक्टर डेविड धवन ने बतौर डायरेक्टर अपनी शुरुआत करने से पहले बेताब के लिए बतौर एडिटर काम किया था. वहीं दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर ने लॉन्चिंग के वक्त फिल्म के लिए मुहूर्त क्लैप दिया था.

1983 में ही सनी देओल ने मचा दिया था 'गदर', बजट से 300% ज्यादा कमाई कर 'बेताब' बनी थी ब्लॉकबस्टर

बता दें कि इसकी कहानी दिग्गज राइटर जावेद अख्तर ने लिखी थी. ये उनकी सलीम खान से अलग होने के बाद पहली सफल फिल्म रही थी. उन्हें ये मौका सनी के पिता और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने दिया था.

ताबड़तोड़ हुई थी फिल्म की कमाई

बेताब एक रोमांटिक फिल्म थी. इसमें सनी देओल और अमृता सिंह के साथ प्रेम चोपड़ा, निरुपा रॉय, शम्मी कपूर, राजीव आनंद, गोगा कपूर और अनु कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म को बिक्रम सिंह दहल ने प्रोड्यूस किया था.

1983 में ही सनी देओल ने मचा दिया था 'गदर', बजट से 300% ज्यादा कमाई कर 'बेताब' बनी थी ब्लॉकबस्टर

बेताब ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी और ये मूवी टिकट खिड़की पर ब्लॉकबस्टर निकली थी. इसका बजट 1.35 से 1.50 करोड़ रुपये के बीच था और इसने बजट से 350% से 400% तक यानी 5.25 से 5.50 करोड़ रुपये तक की कमाई करके गदर मचा दिया था. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 03:01 PM (IST)
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