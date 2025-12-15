नंदमुरी बालकृष्ण की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम बरकरार रखे हुए है. रणवीर सिंह की धुरंधर के आगे भी ये फिल्म अपने ओपनिंग डे से ही शानदार परफॉर्म कर रही है और ओपनिंग वीकेंड में भी इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया है. चलिए यहां जानते हैं संडे को 'अखंडा 2: थांडवम' के खाते में कितने करोड़ आए हैं?

'अखंडा 2: थांडवम' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?

'अखंडा 2: थांडवम' को रिलीज के बाद क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. हालांकि स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ ने इस फिल्म की पकड़ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत कर दी है और इसी के साथ ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से भरभरकर नोट छाप रही है. गौरतलब है कि फिल्म की रिलीज गुरुवार को 8 करोड़ के कलेक्शन के साथ पेड प्रीव्यू के साथ हुई और शुक्रवार को पहले दिन इसने 22.5 करोड़ की जबरदस्त कमाई की. जिसके बाद इसका ओपनिंग डे कलेक्शन 30.5 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि शनिवार को कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई और इसने 15.5 करोड़ का कारोबार किया. लेकिन रविवार को कलेक्शन स्थिर रहा।

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अखंडा 2: थांडवम' ने रिलीज के तीसरे दिन (रविवार) को भारत में लगभग 15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

इसके साथ ही, फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन सिर्फ तीन दिनों में लगभग 61 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'अखंडा 2' बनी ओपनिंग वीकेंड पर चौथी सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म

'अखंडा 2: थांडवम' की कमाई में संडे को तेजी नही देखी गई फिल्म भी इसने अच्छी कमाई की है. इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2025 की टॉप 10 तेलुगु ओपनिंग वीकेंड में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. इसने रामचरण की गेमचेंजर को मात दी है.

2025 की टॉप 10 तेलुगु ओपनिंग वीकेंड फिल्में (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक)

संक्रांतिकी वास्तुनाम: 114.43 करोड़

हरि हारा वीरा मल्लु: 75.25 करोड़

गेम चेंजर: 61.75 करोड़

अखंडा 2: 61 करोड़

दे कॉल हिम ओजी: 55.45 करोड़

हिट 3: 49.2 करोड़

कुबेरा: 48.5 करोड़

मिराई: 44.6 करोड़

किंगडम: 40.9 करोड़

थंडेल: 36.3 करोड़

'अखंडा 2: थांडवम' के बारे में

'अखंडा 2: थांडवम' का निर्देशन बोयापति श्रीनु ने किया है. इस फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण के अलावा संयुक्ता मेनन, आधी पिनिसेट्टी, हर्षाली मल्होत्रा, कबीर दुहान सिंह और सास्वता चटर्जी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अखंडा 2 कहां स्ट्रीम करें?

फिल्म में नंदामुरी बालकृष्ण ने हिंदू धर्म के रक्षक अखंडा का किरदार निभाया है. सीक्वल में उनका सामना आदि पिनीसेट्टी से होता है, जो एक रहस्यमय और जादुई शक्तियों से लैस हैं और एक राक्षसी कंकाल को बुलाने में सक्षम हैं. सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. तेलुगु फिल्म की संभावित ओटीटी रिलीज डेट 9 जनवरी है, लेकिन निर्माताओं ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.