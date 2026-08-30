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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ताल' के लिए ऐश्वर्या नहीं थी पहली पसंद, सुभाष घई बोले- कॉस्मेटिक साइड थी

'ताल' के लिए ऐश्वर्या नहीं थी पहली पसंद, सुभाष घई बोले- कॉस्मेटिक साइड थी

'ताल' में ऐश्वर्या राय ने मानसी का यादगार किरदार निभाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोल के लिए वो सुभाष घई की पहली पसंद नहीं थीं? हाल ही में फिल्ममेकर ने इससे जुड़ा दिलचस्प किस्सा बताया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 30 Aug 2026 09:22 AM (IST)
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अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी फिल्म 'ताल' को काफी पसंद किया गया था. सुभाष घई के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है. साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी, म्यूजिक और ऐश्वर्या के डांस ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था. फिल्म में ऐश्वर्या ने मानसी का किरदार निभाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुभाष घई ने शुरुआत में ऐश्वर्या को इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था?

सरोज खान ने दिया था ऐश्वर्या राय का नाम
हाल ही में टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में सुभाष घई ने खुलासा किया कि उन्होंने पहले फिल्म 'ताल' के लिए ऐश्वर्या को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मणि रत्नम की 'इरुवर' देखने के बाद उनकी सोच बदल गई. सुभाष घई ने बताया कि 'ताल' में ऐश्वर्या को कास्ट करने का आइडिया मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की तरफ से आया था. फिल्म में डांस कहानी का अहम हिस्सा था, इसलिए मानसी के किरदार के लिए ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी, जो एक्टिंग के साथ-साथ बेहतरीन डांस भी कर सके. 

ताल' के लिए ऐश्वर्या नहीं थी पहली पसंद, सुभाष घई बोले- कॉस्मेटिक साइड थी

मैं हैरान रह गया था...
सुभाष घई ने बताया कि उन्होंने सरोज खान से पूछा था कि माधुरी दीक्षित के अलावा उस समय कौन-सी एक्ट्रेस इस किरदार के डांस वाले हिस्से को अच्छी तरह कर सकती है. इस पर सरोज खान ने ऐश्वर्या राय का नाम लिया. ये सुनकर सुभाष घई हैरान रह गए थे. सुभाष घई ने कहा, 'सरोज खान ने उनका नाम सुझाया. मैंने उनसे पूछा कि उस समय 3-4 हीरोइनें हैं और इनमें सबसे अच्छा डांस कौन करता है. उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया. मैं हैरान रह गया और उनसे कहा कि ऐश्वर्या तो कॉस्मेटिक वर्ल्ड से हैं.'

ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता था मिस वर्ल्ड
दरअसल, ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. 'ताल' 1999 में रिलीज हुई थी, यानी फिल्म से करीब पांच साल पहले ही ऐश्वर्या ने ब्यूटी पेजेंट जीता था. ऐसे में सुभाष घई को लगता था कि ऐश्वर्या की पहचान ज्यादा मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हुई है. 

मणि रत्नम की फिल्म देखकर बदली राय
सुभाष घई ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने ऐश्वर्या की कुछ फिल्में देखी थीं और उन्हें लगा कि वो ग्लैमर और मॉडलिंग वाले किरदारों के लिए ज्यादा सही हैं, लेकिन एक दोस्त ने उन्हें मणि रत्नम की फिल्म 'इरुवर' देखने की सलाह दी. यही फिल्म ऐश्वर्या को लेकर उनकी सोच बदलने वाली साबित हुई. 

ताल' के लिए ऐश्वर्या नहीं थी पहली पसंद, सुभाष घई बोले- कॉस्मेटिक साइड थी

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सुभाष घई ने कहा, 'मैंने उनकी एक-दो फिल्में देखी थीं, इसलिए मुझे लगा कि वो मॉडलिंग और कॉस्मेटिक वाली साइड पर ज्यादा हैं. मेरे एक दोस्त ने मुझसे उनकी मणि रत्नम वाली फिल्म देखने को कहा. मणि रत्नम ने मेरे लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी और जब मैंने तमिल फिल्म 'इरुवर' देखी, तो मुझे समझ आ गया कि यही वो लड़की है.' 'इरुवर' में ऐश्वर्या के काम को देखने के बाद सुभाष घई को यकीन हो गया कि ऐश्वर्या 'ताल' की मानसी के किरदार के लिए बिल्कुल सही रहेंगी. उन्होंने बताया, 'मैंने उनसे कहा था कि शुरुआत में आपके चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं होगा. इसके बाद धीरे-धीरे मेकअप बढ़ेगा और आखिर में आप एक डीवा बन जाएंगी.' 

ताल' के लिए ऐश्वर्या नहीं थी पहली पसंद, सुभाष घई बोले- कॉस्मेटिक साइड थी

सुभाष घई ने की ऐश्वर्या राय की तारीफ 
इसी इंटरव्यू में सुभाष घई ने ऐश्वर्या राय की जमकर तारीफ की और उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से कर डाली. सुभाष घई ने कहा, 'ऐश्वर्या ने ताल के लिए खुद को पूरी तरह मेरे विजन के हिसाब से ढाल लिया था. उन्होंने अपनी मेहनत और किरदार के प्रति समर्पण से मुझे इंप्रेस किया. मैं उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से भी करता हूं. अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार भी डायरेक्टर की सोच पर भरोसा करते हैं और किरदार के लिए खुद को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं. ऐश्वर्या ने भी 'ताल' के दौरान कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने मेरे विजन के सामने खुद को पूरी तरह सौंप दिया था. यही वजह रही कि फिल्म में मानसी का किरदार दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा.' 

ताल' के लिए ऐश्वर्या नहीं थी पहली पसंद, सुभाष घई बोले- कॉस्मेटिक साइड थी

ओटीटी पर कहां देखें 'ताल'?
बता दें कि 'ताल' साल 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर सुभाष घई थे. फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ अनिल कपूर और अक्षय खन्ना लीड रोल में नजर आए थे. वहीं अमरीश पुरी और आलोक नाथ भी फिल्म का हिस्सा थे. फिल्म का गाना 'रमता जोगी' आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. इस गाने को सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.   

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 30 Aug 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Subhash Ghai Taal Aishwarya Rai
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