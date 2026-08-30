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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार

'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार

शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर की दोस्ती काफी खास है. दोनों की बॉन्डिंग अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है. साथ ही, दोनों एक-दूसरे के हर खास मौके पर खुलकर सपोर्ट करती नजर आती हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 30 Aug 2026 08:03 AM (IST)
शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर की दोस्ती काफी खास है. दोनों की बॉन्डिंग अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है. साथ ही, दोनों एक-दूसरे के हर खास मौके पर खुलकर सपोर्ट करती नजर आती हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने 29 अगस्त को अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फैंस और दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां दीं. वहीं, उनकी बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने भी जन्नत को बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. शिवांगी ने जन्नत के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज शेयर की हैं और उन पर जमकर प्यार लुटाया है.

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शिवांगी जोशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो जन्नत के साथ नजर आ रही हैं. किसी फोटो में जन्नत केक काटती दिख रही हैं तो किसी में दोनों मस्ती करती नजर आईं. इसके साथ उन्होंने लंबा-चौड़ा इमोशनल नोट भी लिखा है.
शिवांगी जोशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो जन्नत के साथ नजर आ रही हैं. किसी फोटो में जन्नत केक काटती दिख रही हैं तो किसी में दोनों मस्ती करती नजर आईं. इसके साथ उन्होंने लंबा-चौड़ा इमोशनल नोट भी लिखा है.
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शिवांगी ने लिखा, 'बेबी... कुछ लोग ज़िंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं कि याद ही नहीं रहता कि उनके आने से पहले ज़िंदगी कैसी थी. मेरे लिए तुम वही इंसान हो. तुम्हारे साथ सब कुछ है- पेट दुखने तक हंसना, फूट-फूटकर रोना, ऐसी बातें जिनसे सब कुछ ठीक लगने लगे और फिर पांच मिनट बाद ऐसी बेमतलब की बातें करना जैसे कुछ हुआ ही न हो. साथ घूमना और तैयार होना, साथ सोना, हर छोटी-बड़ी बात शेयर करना, चुपचाप साथ बैठना, यहां तक कि साथ नहाना और भी बहुत कुछ.'
शिवांगी ने लिखा, 'बेबी... कुछ लोग ज़िंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं कि याद ही नहीं रहता कि उनके आने से पहले ज़िंदगी कैसी थी. मेरे लिए तुम वही इंसान हो. तुम्हारे साथ सब कुछ है- पेट दुखने तक हंसना, फूट-फूटकर रोना, ऐसी बातें जिनसे सब कुछ ठीक लगने लगे और फिर पांच मिनट बाद ऐसी बेमतलब की बातें करना जैसे कुछ हुआ ही न हो. साथ घूमना और तैयार होना, साथ सोना, हर छोटी-बड़ी बात शेयर करना, चुपचाप साथ बैठना, यहां तक कि साथ नहाना और भी बहुत कुछ.'
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शिवांगी जोशी ने आगे लिखा, 'तुम्हारे साथ ज़िंदगी ज़्यादा गर्मजोशी भरी, मज़ेदार और थोड़ी पागलपन वाली होती है, पर अजीब बात है कि तुम्हारे साथ वो पागलपन भी थोड़ा कम लगता है. तुम मेरी 'हाइप गर्ल' हो, मुझे सुकून देने वाली इंसान हो, असली इमरजेंसी के लिए मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो और ज़ाहिर है, फालतू चीज़ों के लिए भी. इस सारे पागलपन के बीच, तुम्हें आगे बढ़ते, अच्छा करते और खुश देखते हुए सच में मेरा दिल बहुत खुश होता है. मैं हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर खूबसूरत चीज़ के लिए सबसे ज़ोरदार तरीके से चीयर करती रहूंगी.'
शिवांगी जोशी ने आगे लिखा, 'तुम्हारे साथ ज़िंदगी ज़्यादा गर्मजोशी भरी, मज़ेदार और थोड़ी पागलपन वाली होती है, पर अजीब बात है कि तुम्हारे साथ वो पागलपन भी थोड़ा कम लगता है. तुम मेरी 'हाइप गर्ल' हो, मुझे सुकून देने वाली इंसान हो, असली इमरजेंसी के लिए मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो और ज़ाहिर है, फालतू चीज़ों के लिए भी. इस सारे पागलपन के बीच, तुम्हें आगे बढ़ते, अच्छा करते और खुश देखते हुए सच में मेरा दिल बहुत खुश होता है. मैं हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर खूबसूरत चीज़ के लिए सबसे ज़ोरदार तरीके से चीयर करती रहूंगी.'
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एक्ट्रेस लिखती हैं, 'और ज़िंदगी हमें जहां भी ले जाए- अच्छे दिनों में, मुश्किल दिनों में, आगे बढ़ने और बदलने के सफ़र में... मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. कुछ भी हो जाए. उम्मीद है कि ये साल तुम्हारे लिए बहुत-बहुत खूबसूरत हो. उम्मीद है तुम्हें ऐसी खुशी मिले जो हमेशा रहे, वो प्यार मिले जिसकी तुम हकदार हो, वो सब कुछ मिले जिसकी तुम्हारा दिल चुपचाप चाहत रखता है और उससे भी कहीं ज़्यादा.'
एक्ट्रेस लिखती हैं, 'और ज़िंदगी हमें जहां भी ले जाए- अच्छे दिनों में, मुश्किल दिनों में, आगे बढ़ने और बदलने के सफ़र में... मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. कुछ भी हो जाए. उम्मीद है कि ये साल तुम्हारे लिए बहुत-बहुत खूबसूरत हो. उम्मीद है तुम्हें ऐसी खुशी मिले जो हमेशा रहे, वो प्यार मिले जिसकी तुम हकदार हो, वो सब कुछ मिले जिसकी तुम्हारा दिल चुपचाप चाहत रखता है और उससे भी कहीं ज़्यादा.'
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शिवांगी ने लिखा, 'साथ बड़े होने के नाम, पर कभी पूरी तरह बड़े न होने के नाम भी और भी यादगार पल, बेतुकी बातें, ऐसी चीज़ों पर हंसना जो कोई और न समझे और बुढ़ापे में भी एक-दूसरे के लिए पूरी तरह शरारती बने रहना. हंसने, रोने, बदलने, आगे बढ़ने और ज़िंदगी में आगे जो भी हो, बस यही उम्मीद है कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें. हैप्पी बर्थडे बेस्टी. तुम्हें इस कैप्शन में कही गई बातों से भी कहीं ज़्यादा प्यार करती हूं.'
शिवांगी ने लिखा, 'साथ बड़े होने के नाम, पर कभी पूरी तरह बड़े न होने के नाम भी और भी यादगार पल, बेतुकी बातें, ऐसी चीज़ों पर हंसना जो कोई और न समझे और बुढ़ापे में भी एक-दूसरे के लिए पूरी तरह शरारती बने रहना. हंसने, रोने, बदलने, आगे बढ़ने और ज़िंदगी में आगे जो भी हो, बस यही उम्मीद है कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें. हैप्पी बर्थडे बेस्टी. तुम्हें इस कैप्शन में कही गई बातों से भी कहीं ज़्यादा प्यार करती हूं.'
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शिवांगी और जन्नत की ये प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस भी कमेंट सेक्शन में जन्नत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दोनों की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं.
शिवांगी और जन्नत की ये प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस भी कमेंट सेक्शन में जन्नत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दोनों की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं.
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बता दें कि जन्नत और शिवांगी की दोस्ती काफी पुरानी है. दोनों अक्सर एक-दूसरे को सपोर्ट करती नजर आती हैं. हाल ही में जन्नत अपनी दोस्त शिवांगी को सपोर्ट करने रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में भी पहुंची थीं.
बता दें कि जन्नत और शिवांगी की दोस्ती काफी पुरानी है. दोनों अक्सर एक-दूसरे को सपोर्ट करती नजर आती हैं. हाल ही में जन्नत अपनी दोस्त शिवांगी को सपोर्ट करने रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में भी पहुंची थीं.
Published at : 30 Aug 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Jannat Zubair

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