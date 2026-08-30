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'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर की दोस्ती काफी खास है. दोनों की बॉन्डिंग अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है. साथ ही, दोनों एक-दूसरे के हर खास मौके पर खुलकर सपोर्ट करती नजर आती हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने 29 अगस्त को अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फैंस और दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां दीं. वहीं, उनकी बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने भी जन्नत को बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. शिवांगी ने जन्नत के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज शेयर की हैं और उन पर जमकर प्यार लुटाया है.
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Published at : 30 Aug 2026 08:03 AM (IST)
Tags :Shivangi Joshi Jannat Zubair
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