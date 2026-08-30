'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार

शिवांगी जोशी ने आगे लिखा, 'तुम्हारे साथ ज़िंदगी ज़्यादा गर्मजोशी भरी, मज़ेदार और थोड़ी पागलपन वाली होती है, पर अजीब बात है कि तुम्हारे साथ वो पागलपन भी थोड़ा कम लगता है. तुम मेरी 'हाइप गर्ल' हो, मुझे सुकून देने वाली इंसान हो, असली इमरजेंसी के लिए मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो और ज़ाहिर है, फालतू चीज़ों के लिए भी. इस सारे पागलपन के बीच, तुम्हें आगे बढ़ते, अच्छा करते और खुश देखते हुए सच में मेरा दिल बहुत खुश होता है. मैं हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर खूबसूरत चीज़ के लिए सबसे ज़ोरदार तरीके से चीयर करती रहूंगी.'