बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का क्रेज काफी पुराना है और दर्शकों को ऐसी कहानियां हमेशा से पसंद आती रही हैं, जिनमें डर के साथ सस्पेंस और रहस्य भी देखने को मिले. आने वाले समय में भी दर्शकों को ऐसी कई फिल्में देखने को मिलने वाली हैं.

वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया 2' के सीक्वल पर मुहर लग गई है. इसके अलावा इमरान हाशमी की 'रूह' भी काफी चर्चा में हैं. आइए जानते हैं इन आने वाली हॉरर फिल्मों के बारे में.

'भेड़िया 2'

वरुण धवन एक बार फिर अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया' के सीक्वल के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. हाल ही में मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर 'भेड़िया 2' का ऐलान किया है. यह फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई 'भेड़िया' का अगला हिस्सा होगी.

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'रूह'

इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म 'रूह' भी हॉरर फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. इस फिल्म में इमरान हाशमी मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन मयंक शर्मा ने किया है. उन्होंने विशाल कपूर के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है. मेकर्स फिल्म की पहली झलक दर्शकों के साथ शेकर चुके हैं. ये फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इमरान हाशमी को इस बार हॉरर फिल्म में देखना दर्शकों के लिए दिलचस्प होगा.

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'जानी दुश्मन-डर के आगे मौत है'

भूमि पेडनेकर भी आने वाली सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म 'जानी दुश्मन-डर के आगे मौत है' के जरिए दर्शकों को डराने की तैयारी में हैं. इस फिल्म में वो लीड रोल निभाती नजर आएंगी. फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है, जिससे इसकी चर्चा शुरू हो गई है. मेकर्स इसे साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं.

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'स्त्री 3'

श्रद्धा कपूर की हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'स्त्री' का तीसरा पार्ट भी दर्शकों के बीच चर्चा में है. इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी उत्साह बना हुआ है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने बताया है कि निर्देशक अमर कौशिक ने 'स्त्री 3' की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है. फिल्म का तीसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा.