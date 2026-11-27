दिलजीत दोसांझ अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के जरिए मुंबई में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं. 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले इस कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले लोगों को एंट्री से जुड़े कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा.

कॉन्सर्ट से पहले बुकमायशो ने उन चीजों की एक पूरी लिस्ट जारी की है, जिन्हें अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी. इस लिस्ट में झंडे, बैनर और पोस्टर से लेकर डियोड्रेंट, मेकअप का सामान और पेन तक शामिल हैं.