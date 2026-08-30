'टॉक्सिक' को मिले निगेटिव रिव्यू, सपोर्ट में आए ऋषभ शेट्टी, यश की तारीफ में कहा ये

यश फिल्म को 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. वो पैन इंडिया फिल्म लेकर आए. इस फिल्म को लेकर काफी बज था. हालांकि, फिल्म को निगेटिव रिव्यूज मिले. फिल्म क कहानी यूजर्स को पसंद नहीं आई. अब फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने यश का सपोर्ट किया है और फिल्म को लेकर भी बात की.

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ऋषभ शेट्ट ने किया यश का सपोर्ट

ऋषभ शेट्टी ने लिखा, 'आर्टिस्ट के तौर पर जब आप कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो आप पूरे दिल से उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं. और मैं सचमुच उस कन्विक्शन से इम्प्रेस हूं, जिसके साथ एक पावरफुल शख्स के स्ट्रगल को दिखाया गया है. हो सकता है कि कहानी और मैन कैरेक्टर उस ट्रैक पर न हो जिस पर फिल्में चलती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रैक ही गलत है. कहानी को बयां करने में जो मेहनत लगती है. कहानी के मन में आने से लेकर फिल्म बनाने तक की जर्नी का जो सफर होता है वो बड़ा होता है.'

As an artist, when you play a character, you try to bring it to life from the bottom of your heart. And here, I am truly impressed by the conviction with which the struggle of a powerful man has been portrayed.



Maybe the plot and driving characters are not on the usual track on… — Rishab Shetty (@shetty_rishab) August 29, 2026

आगे उन्होंने लिखा, 'यश सर, जिस तरह से आपने कैरेक्टर के लिए सरेंडर किया, जो कि लार्जर दन लाइफ परफॉर्मेंस की डिमांड करता है, उसके लिए हैट्स ऑफ है. वो मैं हर सीन में फील कर सकता हूं. ऑडियंस को ये एक्सपीरियंस कराना आसान नहीं है कि कैसे अपराध-बोध बढ़ता है और जिंदगी में जहर घोलता है. सर, इस साहसी एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं. हम आपसे प्यार करते हैं, जिस तरह से आप कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर लेकर गए.'

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यश फिल्म को 'टॉक्सिक' का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे. फिल्म को 19 मार्च को रिलीज किया जाना था. लेकिन फिर फिल्म जून के लिए पोस्टपोन हुईं. इसके बाद अब 26 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई. लेकिन थिएटर में रिलीज के साथ ही फिल्म ने फैंस को निराश किया. फिल्म को अच्छे रिव्यू नहीं मिले और काफी आलोचना झेलनी पड़ी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 101 करोड़ की ओपनिंग की. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया.

फिल्म में यश डबल रोल राया और टिकट के कैरेक्टर में दिखे. फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणि वसंत, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय जैसे स्टार्स नजर आए.

'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 101.10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को 24,579 शोज मिले और फिल्म को 56.1 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म की कमाई घट गई. फिल्म ने 37.65 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 22,629 शोज मिले और 26.6 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन भी फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली. फिल्म ने 27.20 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 19,390 शोज मिले और 25.5 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. चौथे दिन फिल्म ने 24.50 करोड़ करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने 17,612 शोज और 24.3 परसेट ऑक्यूपेंसी मिल.

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नेट 190.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.