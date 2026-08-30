Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'टॉक्सिक' को मिले निगेटिव रिव्यू, सपोर्ट में आए ऋषभ शेट्टी, यश की तारीफ में कहा ये

'टॉक्सिक' को मिले निगेटिव रिव्यू, सपोर्ट में आए ऋषभ शेट्टी, यश की तारीफ में कहा ये

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' थिएटर में लगी है. 'टॉक्सिक' को निगेटिव रिव्यूज मिले. अब फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी ने फिल्म को लेकर रिएक्ट किया और यश का सपोर्ट किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Aug 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

यश फिल्म को 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. वो पैन इंडिया फिल्म लेकर आए. इस फिल्म को लेकर काफी बज था. हालांकि, फिल्म को निगेटिव रिव्यूज मिले. फिल्म क कहानी यूजर्स को पसंद नहीं आई. अब फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने यश का सपोर्ट किया है और फिल्म को लेकर भी बात की.

ये भी पढ़ें- 'टॉक्सिक' का धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, चौथे दिन 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

ऋषभ शेट्ट ने किया यश का सपोर्ट

ऋषभ शेट्टी ने लिखा, 'आर्टिस्ट के तौर पर जब आप कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो आप पूरे दिल से उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं. और मैं सचमुच उस कन्विक्शन से इम्प्रेस हूं, जिसके साथ एक पावरफुल शख्स के स्ट्रगल को दिखाया गया है. हो सकता है कि कहानी और मैन कैरेक्टर उस ट्रैक पर न हो जिस पर फिल्में चलती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रैक ही गलत है. कहानी को बयां करने में जो मेहनत लगती है. कहानी के मन में आने से लेकर फिल्म बनाने तक की जर्नी का जो सफर होता है वो बड़ा होता है.'

आगे उन्होंने लिखा, 'यश सर, जिस तरह से आपने कैरेक्टर के लिए सरेंडर किया, जो कि लार्जर दन लाइफ परफॉर्मेंस की डिमांड करता है, उसके लिए हैट्स ऑफ है. वो मैं हर सीन में फील कर सकता हूं. ऑडियंस को ये एक्सपीरियंस कराना आसान नहीं है कि कैसे अपराध-बोध बढ़ता है और जिंदगी में जहर घोलता है. सर, इस साहसी एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं. हम आपसे प्यार करते हैं, जिस तरह से आप कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर लेकर गए.'

ये भी पढ़ें- श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'

यश फिल्म को 'टॉक्सिक' का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे. फिल्म को 19 मार्च को रिलीज किया जाना था. लेकिन फिर फिल्म जून के लिए पोस्टपोन हुईं. इसके बाद अब 26 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई. लेकिन थिएटर में रिलीज के साथ ही फिल्म ने फैंस को निराश किया. फिल्म को अच्छे रिव्यू नहीं मिले और काफी आलोचना झेलनी पड़ी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 101 करोड़ की ओपनिंग की. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया. 

फिल्म में यश डबल रोल राया और टिकट के कैरेक्टर में दिखे. फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणि वसंत, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय जैसे स्टार्स नजर आए.

'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 101.10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को 24,579 शोज मिले और फिल्म को 56.1 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म की कमाई घट गई. फिल्म ने 37.65 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 22,629 शोज मिले और 26.6 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन भी फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली. फिल्म ने 27.20 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 19,390 शोज मिले और 25.5 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. चौथे दिन फिल्म ने 24.50 करोड़ करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने 17,612 शोज और 24.3 परसेट ऑक्यूपेंसी मिल.

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नेट 190.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Rishab Shetty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'टॉक्सिक' को मिले निगेटिव रिव्यू, सपोर्ट में आए ऋषभ शेट्टी, यश की तारीफ में कहा ये
'टॉक्सिक' को मिले निगेटिव रिव्यू, सपोर्ट में आए ऋषभ शेट्टी, यश की तारीफ में कहा ये
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' का धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, चौथे दिन 'धुरंधर' को भी पछाड़ा
'टॉक्सिक' का धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, चौथे दिन 'धुरंधर' को भी पछाड़ा
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने हिंदी में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, राजामौली की RRR का तोड़ा रिकॉर्ड
'टॉक्सिक' ने हिंदी में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, राजामौली की RRR का तोड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
चौथे दिन 'टॉक्सिक' 200 करोड़ क्लब से चूकी, शनिवार को 190 करोड़ के हुई पार
चौथे दिन 'टॉक्सिक' ने कितनी की कमाई? जानें- सैटरडे का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
नेपाल आपदा का ये नया खौफनाक वीडियो देख आपका दिल दहल जाएगा!
नेपाल टू बिहार..'जलप्रलय' का कहां-कहां खतरा?
नेपाल...आपदा से पीछे हुआ 100 साल? देखिए ये पूरी रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'ब्राह्मण तो BJP का समर्थक', ओवैसी के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य
'ब्राह्मण तो BJP का समर्थक', ओवैसी के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य
विश्व
'हिंदू सोचे कि भारत में मुस्लिम न रहें, तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत
'हिंदू सोचे कि भारत में मुस्लिम न रहें, तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत
टेलीविजन
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
इंडिया
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
टेक्नोलॉजी
Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान
Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान
शिक्षा
पेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके
पेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget