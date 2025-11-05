प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद की सड़कों से शेयर की फोटोज, कैप लगाए दिखीं कूल

एक्टर प्रियंका चोपड़ा इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. वो फिल्म एसएसएमबी 29 में नजर आएंगी. इस फिल्म को एसएस राजामौली ने बनाया है. वहीं फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में हैं. प्रियंका फिलहाल इंडिया में हैं.

प्रियंका ने शेयर की हैदराबाद से फोटोज

हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर हैदराबाद की सड़कों से एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने फ्लाइट की झलक दिखाई. एक सेल्फी भी क्लिक की. इसमें वो ग्रे कलर के कपड़ों में दिख रही हैं. उन्होंने कैप भी लगाई हुई है और चश्मा भी लगाया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- हैदराबाद की सड़कों से.

बता दें कि बुधवार को हैदराबाद के एयरपोर्ट पर प्रियंका को कुछ लोगों से मिलते हुए देखा गया था. एक्ट्रेस ने कैजुअल कपड़े पहने थे. वो अपनी के लोगों के साथ एयरपोर्ट से निकलती दिखी थीं. बता दें कि प्रियंका इस फिल्म के लिए कई बार हैदराबाद आई हैं.









हाल ही में प्रियंका, महेश बाबू और एसएस राजामौली को एक्स पर इंटरैक्ट करते हुए देखा गया था. महेश ने लिखा था- नवंबर हो गया है एसएस राजामौली. आपने हमसे वादा किया था कि नवंबर में कुछ होगा. अपने बातों को पूरा कीजिए. इस पर एसएस राजामौली ने जवाब दिया- ये बस अभी शुरू हुआ है, महेश. हम धीरे-धीरे रिवील करेंगे. इसके बाद महेश प्रियंका को टैग करते हैं और कहते हैं कि वो हैदराबाद से कई फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. इस पर प्रियंका लिखती हैं- हैलो, हीरो आप चाहते हैं कि मैं सेट से वो सारी स्टोरीज लीक करूं जो आपने मेरे साथ शेयर की थी.

15 नवंबर को होगा ग्रैंड इवेंट

बता दें कि रिपोर्ट्स हैं कि 15 नवंबर को फिल्म से जुड़ा एक इवेंट होने वाला है. इस दिन राजामौली पूरी स्टारकास्ट के साथ हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म की पहली झलक दिखाएंगे. इस इवेंट को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. ये शाम 6 बजे से लाइव होगा.

बता दें कि महेश बाबू और एसएस राजामौली पहली बार साथ काम कर रहे हैं. फिल्म से जुड़ी ज्यादा कुछ डिटेल्स सामने नहीं आई हैं. बस प्रियंका इसमें फीमेल लीड निभा रही हैं. इसके अलावा प्रियंका को सिटाडेल के दूसरे सीजन में भी देखा जाएगा. वो द ब्लफ में भी नजर आएंगी.