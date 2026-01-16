पैन स्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. उनकी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म स्पिरिट से उनका पोस्टर रिलीज किया गया था. पोस्टर में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आ रही थीं. पोस्टर देखने के बाद फैंस को इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई थी. वो फिल्म की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार भी खत्म हो गया है और स्पिरिट की रिलीज डेट सामने आ गई है.

स्पिरिट को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके रिलीज डेट की जानकारी दी ह. स्पिरिट को देखने के लिए फैंस को अभी एक साल का इंतजार करना पड़ेगा.

कब रिलीज होगी स्पिरिट

टी-सीरीज ने स्पिरिट का ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर शेयर किया है. जिस पर रिलीज डेट लिखी हुई है. पोस्टर पर लिखा है- स्पिरिट 5 मार्च 2027 को दुनियाभर में रिलीज होगी. ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- रिमेंबर. स्पिरिट की रिलीज डेट आते ही फैंस से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिया है.

फैंस ने किए कमेंट

स्पिरिट के पोस्टर पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- 1800 करोड़. दूसरे ने लिखा-संदीप रेड्डी वांगा, नाम ही काफी है. एक ने लिखा- इतना लेट क्यों. वहीं दूसरे ने लिखा- ब्लॉकबस्टर लोडिंग.

फिल्म का फर्स्ट लुक 1 जनवरी, 2026 को न्यू ईयर के मौके पर रिलीज किया गया, जो तुरंत वायरल हो गया था.पोस्टर में प्रभास एक दमदार अवतार में दिखे, लंबे बाल, चोट के निशान और इंटेंस लुक के साथ. जबकि तृप्ति डिमरी उनकी सिगरेट जला रही थीं. इस रॉ विज़ुअल टोन ने साल की शुरुआत में ही दर्शकों की उम्मीदें बढ़ा दीं है. अब फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है.

