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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बेजुबानों की भी जान है', आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर पंजाब सरकार पर भड़के सोनू सूद

'बेजुबानों की भी जान है', आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर पंजाब सरकार पर भड़के सोनू सूद

Sonu Sood On Stray Dogs Order: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवारा कुत्तों को लेकर दिए निर्देश पर आपत्ति जताई है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 May 2026 01:31 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. वो अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं. वो अक्सर लोगों की मदद करते नजर आते हैं. कोरोना काल से लेकर जरूरतमंदों की सहायता तक, सोनू कई बार अपने कामों की वजह से चर्चा में रहे हैं. अब सोनू सूद ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवारा कुत्तों को लेकर दिए निर्देश पर आपत्ति जताई है.

सोनू सूद ने शेयर किया वीडियो
सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा, 'मैंने आज ही सुबह एक ट्वीट देखा, जिसमें हमारे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आदेश जारी किया है कि जितने भी रोडसाइड डॉग्स हैं, उन्हें पकड़कर ले जाया जाए और पता नहीं फिर उनके साथ क्या होगा. मैं यही कहना चाहता हूं कि इंसान सिर्फ किताबें लिख सकता है, लेकिन डॉग्स से हमें वफादारी मिलती है.'

ये भी पढ़ें:- 'सरकार लाइफ जैकेट को अनिवार्य बनाए...', जबलपुर क्रूज हादसे पर बोले सोनू सूद

पता नहीं इन डॉग्स के साथ क्या होगा
उन्होंने आगे कहा, 'बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिन्हें आम लोग अडॉप्ट करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं. ये उतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जिसमें कोई डॉग किसी बच्चे पर हमला कर देता है. हालांकि, इलाके के लोगों को पता होता है कि कौनसा डॉग कैसा है, वो इसकी शिकायत करते हैं और उस डॉग को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन एक आदेश पास हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हर गली-मोहल्ले के डॉग्स को मार दिया जाए या ले जाया जाए और पता नहीं उनके साथ क्या होता है.'

 
 
 
 
 
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सोनू सूद ने किया ये अनुरोध
सोनू सूद ने सरकार से अपील करते हुए कहा, 'मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम इसे रोक सकें. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि डॉग्स को उनके लिए सुरक्षित घर मिल सके. सरकार को बहुत सारे शेल्टर बनाने चाहिए, जहां ये बेजुबान रह सकें. हमें इस आदेश को रुकवाना है और इसके लिए हमें मिलकर आवाज उठानी होगी.'

उनकी रक्षा करें और खाना खिलाएं- सोनू सूद
सोनू ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'वो हमारी सड़कों की रखवाली करते हैं, बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते. आवारा कुत्तों को मारना कोई हल नहीं है. उनकी रक्षा करें. उन्हें खाना खिलाएं. उन्हें जीने दें.' सोनू सूद का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

पंजाब सरकार सख्त
दरअसल, पंजाब में आवारा कुत्तों के लगातार बढ़ते हमलों को देखते हुए सरकार सख्त नजर आ रही है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पब्लिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि पंजाब में कई इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमलों की खबरों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा था. 

ये भी पढ़ें:- 'तुम पर गर्व है...', कान्स को लेकर ट्रोल हो रही आलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद, टीवी एक्टर्स ने भी किया सपोर्ट

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Published at : 23 May 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Sonu Sood BHAGWANT MANN
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