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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सरकार लाइफ जैकेट को अनिवार्य बनाए...', जबलपुर क्रूज हादसे पर बोले सोनू सूद

'सरकार लाइफ जैकेट को अनिवार्य बनाए...', जबलपुर क्रूज हादसे पर बोले सोनू सूद

Sonu Sood On Jabalpur Cruise Incident: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर सुझाव दिया है. उन्होंने सरकार को सख्त नियम बनाने का सलाह दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 01 May 2026 03:15 PM (IST)
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Jabalpur Cruise Boat Tragedy: मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज डूबने से 9 लोगों को मौत हो गई और 6 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इस हादसे पर राजनीति से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक दुख जता रहे हैं. इसी ही अब सोनू सूद ने भी मामले पर रिएक्शन दिया. साथ ही सरकार को सख्त कदम उठाने का सुझाव भी दिया है. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि अब लाइफ जैकेट के निर्देशों को अनिवार्य करने का समय आ गया है.

सोनू सूद ने एक्स पर शेयर की पोस्ट

सोनू सूद ने जबलपुर हादसे के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने अपने सुझाव के साथ ही सख्त कदम उठाने की बात भी कही. उन्होंने पहले तो अपनी पुरानी पोस्ट को याद दिलाते हुए लिखा, 'कुछ समय पहले मैंने बिहार में हुई नाव दुर्घटना के बारे में ट्वीट किया था और हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य करने की अपील की थी. फिर वृंदावन की घटना हुई... और अब मध्य प्रदेश में, इसी तरह कई और जानें गईं.'

 

सोनू सूद ने की अपील

सोनू सूद ने आगे अपनी एक्स पोस्ट में सवाल करते और सुझाव देते हुए लिखा, 'कितनी और जानें जाएंगी? अब इसे अनिवार्य करने का समय आ गया है कि कोई भी नाव बिना हर यात्री के लाइफ जैकेट पहने रवाना न हो. हमें एक सरकारी पोर्टल की भी आवश्यकता है जहां हर यात्रा से पहले सभी यात्रियों के लाइफ जैकेट पहने होने का समय-स्टैम्प्ड प्रमाण अपलोड किया जाए. केवल कड़ी जवाबदेही ही जानें बचा सकती हैं.'

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जबलपुर घटना में 22 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू

मध्य प्रदेश के जबलपुर की क्रूज की घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, जहां से दिल को दिलवा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. शुरुआती खबरों में 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी लेकिन अब ये संख्या 9 तक पहुंच गई है. अभी भी 6 लोग लापता है. सर्च ऑपरेशन जारी है और 22 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है. 

इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है.  

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Published at : 01 May 2026 03:11 PM (IST)
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Sonu Sood Jabalpur Cruise Incident
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