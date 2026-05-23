'7 डॉग्स' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले- 'ये है स्टारडम'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'7 डॉग्स' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले- 'इसलिए तो उन्हें मेगास्टार कहते है'

'7 डॉग्स' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले- 'इसलिए तो उन्हें मेगास्टार कहते है'

7 Dogs Premier: इंटरनेशनल एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' का हाल ही में मिस्र में ग्रैंड प्रीमियर हुआ है. इस दौरान इवेंट में सलमान खान के पोस्टर ही छाए रहे. इसकी वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 May 2026 10:57 AM (IST)
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अपकमिंग इंटरनेशनल एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' में सलमान खान का भले ही छोटा सा रोल है, लेकिन मिस्र में फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर में इस बॉलीवुड सुपरस्टार ने पूरी लाइमलाइट बटोर ली. दरअसल रेड कार्पेट इवेंट के वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं जिनमें प्रीमियर में लगे सलमान के बड़े  पोस्टरों को देखकर फैंस दीवाने हो उठे है. इसी के साथ ये इवेंट जैसे सलमान खान के जश्न में बदल गया था.  

'7 डॉग्स' के प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर छाए
बता दें कि मच अवेटेड इंटरनेशनल एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' का शुक्रवार को मिस्र में प्रीमियर हुआ और सोशल मीडिया पर इस ग्रैंड इवेंट की तस्वीरों की बाढ़ आ गई. फिल्म में मिस्र के सितारे करीम अब्देल अजीज और अहमद एज़ मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही संजय दत्त और मोनिका बेलुची भी हैं, लेकिन सलमान का स्पेशल कैमियो ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है.

 

 

प्रीमियर वेन्यू पर सलमान के विशाल पोस्टर देखकर फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए. हालांकि एक्टर खुद इस इवेंट में मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्होंने पूरी महफिल लूट ली. वहीं कई फैंस ने रेड कार्पेट पर लगे उनके बड़े पोस्टर के साथ सेल्फी भी ली. इन तस्वीरों पर रिएक्शन देते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "फिल्म '7 डॉग्स' में उनका छोटा सा कैमियो है और ये देखिए!!! सलमान खान के लिए 'करीम अब्द अल-अज़ीज़ और अहमद एज़' के साथ एक खास पोस्टर. इसीलिए तो हम उन्हें मेगास्टार कहते है."

 

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स्क्रीनिंग की वायरल वीडियो में दिखई सलमान खान की झलक
इसके तुरंत बाद, थिएटर के अंदर स्क्रीनिंग के वीडियो भी ऑनलाइन वायरल होने लगे. एक वायरल वीडियो में सलमान को एक नाई की दुकान वाले सीन के दौरान अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हुए दिखाया गया है, इस दौरान फिल्म के लीड कलाकार उनके पास कुछ कहते दिखते हैं. फिल्म में सलमान खान के रोल के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन ट्रेलर के पिछले क्लिप और सेट से लीक हुई तस्वीरों में अभिनेता को ऑटो रिक्शा चलाते हुए और फिल्म के लीड स्टार्स को घुमाते हुए देखा गया है.

 

7 डॉग्स के बारे में
बैड बॉयज़ फ्रैंचाइज़ के लिए वर्ल्डवाइड मशहूर आदिल अल अरबी और बिलाल फलाह द्वारा निर्देशित, 7 डॉग्स एक बड़े स्केल पर बनाई गई फिल्म है जिसे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है. यह एक्शन थ्रिलर दो ऐसे लोगों की कहानी है जो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया से आते हैं और एक खतरनाक इंटरनेशनल संकट के दौरान एक साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. अहमद एज़ एक इंटरपोल अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि करीम अब्दुल अज़ीज़ एक कुख्यात अपराधी सरगना की भूमिका में हैं. फिल्म में संजय दत्त और मोनिका बेलुची भी हैं और यह 28 मई को भारत में रिलीज होने वाली है.

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Published at : 23 May 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt SALMAN KHAN 7 Dogs
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