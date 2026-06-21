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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'त्रिदेव 'के दौरान राजीव राय संग अफेयर की अफवाहों पर सोनम खान का खुलासा, बोलीं- वो मुझे फिल्म में नहीं लेना चाहते थे

'त्रिदेव 'के दौरान राजीव राय संग अफेयर की अफवाहों पर सोनम खान का खुलासा, बोलीं- वो मुझे फिल्म में नहीं लेना चाहते थे

सोनम खान ने खुलासा किया कि त्रिदेव की शूटिंग के दौरान वो और निर्देशक राजीव राय दोनों ही पहले से किसी को डेट कर रहे थे. उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के दौरान उनका राजीव राय संग कोई अफेयर नहीं था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 12:08 PM (IST)
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एक्ट्रेस सोनम खान अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती हैं. इस बार उन्होंने अपने अफेयर की अफवाहों पर एक खुलासा किया है.    दरअसल, सालों तक ये चर्चा रही कि फिल्म 'त्रिदेव' में सोनम को मिला अहम रोल और उनका सुपरहिट गाना निर्देशक राजीव राय के साथ उनके कथित रिश्ते की वजह से मिला था. अब एक्ट्रेस ने खुद इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है. सोनम खान ने  सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और साफ कहा कि 'त्रिदेव' की शूटिंग के दौरान उनका राजीव राय के साथ कोई अफेयर नहीं था.

राजीव राय संग अफेयर पर सोनम खान ने तोड़ी चुप्पी
सोनम खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'त्रिदेव' के मशहूर गाने 'ओये ओये' का एक वीडियो शेयर किया. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'ओये ओये ओये ओये ओह ना यानी एक बड़ा 'नहीं'. असली कहानी ये है कि मेरा अपने त्रिदेव के डायरेक्टर के साथ कोई अफेयर नहीं था. आगे पढ़िए… त्रिदेव की शूटिंग का पहला दिन, पहला गाना और पहली अफवाह.'

'पहले से ही कमिटेड थे'
सोनम खान ने आगे साफ किया कि 'त्रिदेव' की शूटिंग के दौरान वो और राजीव राय दोनों ही अपने-अपने रिश्तों में थे. उन्होंने बताया, 'लोगों की धारणा के मुताबिक फिल्म बनने के बाद ये माना गया कि मैं डायरेक्टर के साथ रोमांस कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा स्क्रीन टाइम और सुपरहिट गाना मिला. लेकिन सच्चाई ये है कि राजीव सेट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी. हम दोनों उस समय पहले से ही कमिटेड थे.'

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सोनम ने आगे कहा, 'ओये ओये ' गाना मुझे अचानक मिल गया था. असल में राजीव राय मुझे 'त्रिदेव' में लेना ही नहीं चाहते थे. उन्होंने पहले किसी और एक्ट्रेस को लगभग फाइनल भी कर लिया था. मैं तो उस समय उनकी आखिरी चॉइस थी, जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था. इसलिए न कोई रोमांस था, न कोई सीक्रेट कॉल्स, और न ही डायरेक्टर का कोई स्पेशल फायदा.'

सोनम ने लास्ट में कहा, 'बस मैं और एक कैची गाना. त्रिदेव के रिलीज होने के काफी बाद राजीव और मैं असल में डेट करने लगे थे, क्योंकि उस समय हम दोनों सिंगल थे और हमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी. इसलिए मेरे प्यारे लोगों, त्रिदेव के बनने में मुझे किसी तरह की कोई खास प्रायॉरिटी नहीं मिली.'

राजीव राय और सोनम खान का रिश्ता
सोनम और राजीव राय ने त्रिदेव के बाद डेटिंग शुरू की और 1991 में शादी कर ली. शादी के बाद सोनम ने अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए फिल्मी करियर छोड़ दिया. दोनों का एक बेटा है. ये कपल लॉस एंजेलिस, लंदन और कई देशों में रहा और बाद में यूरोप में बस गया. हालांकि, दोनों 2001 में अलग हो गए और 2016 में उनका तलाक हो गया.

ये भी पढ़ेंः धनुष और मृणाल ठाकुर के रिश्ते में आई दरार? महीनों की डेटिंग की अफवाहों के बाद ब्रेकअप की चर्चा

सोनम आखिरी बार 1992 की फिल्म 'विषात्मा' में नजर आई थीं. 

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Published at : 21 Jun 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Rajiv Rai Sonam Khan
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