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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग 'वेलकम टू द जंगल' देखने पहुंची श्रद्धा कपूर, थिएटर से वायरल हुआ वीडियो

रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग 'वेलकम टू द जंगल' देखने पहुंची श्रद्धा कपूर, थिएटर से वायरल हुआ वीडियो

श्रद्धा कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' देखती हुई नजर आ रही है. ये वीडियो दर्शक ने चुपके से रिकॉर्ड किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 02:16 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं. दोनों हाल ही में 'वेलकम टू द जंगल' देखने थिएटर पहुंचे, जहां से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें श्रद्धा फिल्म देखते हुए हंसती हुई नजर आ रही हैं. वहीं, राहुल उनके ठीक पास बैठे.

राहुल मोदी संग फिल्म देखते श्रद्धा कपूर का वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का ये वीडियो किसी दर्शक ने चुपके से रिकॉर्ड किया है. वीडियो में श्रद्धा अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को देखते हुए हंसती हुई नजर आ रही हैं. रुमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी भी उनके पास में बैठे दिखाई दिए और साथ में फिल्म का एंजॉय करते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हुए एक फैन ने लिखा, 'श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी इतने सारे लोगों के बीच किसी आम सिनेमा हॉल में 'वेलकम टू द जंगल' देख रहे थे? उन लोगों जितने लकी कैसे बनें जो बिना जाने उनके बगल में बैठे हैं?

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श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैन इसपर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी की बात करें तो दोनों को लेकर खबरे हैं एक्ट्रेस साल 2024 से राहुल मोदी को डेट कर रही हैं.  हालांकि रिलेशनशिप में होने की खबरों पर श्रद्धा और राहुल ने पब्लिक में अभी तक पुष्टि नहीं की है. लेकिन दोनों को अक्सर पब्लिक प्लेस पर एक साथ स्पॉट किया जाता है. 

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श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म
वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर फिल्म 'ईठा' में नजर आने वाली हैं. फिल्म में वो मराठी लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर को किरदार निभाएंगी. फिल्म से एक्ट्रेस की पहली झलक भी सामने आ चुकी है. उनका ये किरदार देख फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

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Published at : 29 Jun 2026 02:16 PM (IST)
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Shraddha Kapoor Rahul Mody
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