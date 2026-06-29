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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग स परेशान हो जाते थे अहमद खान, सुनील शेट्टी बोले- 9 बजे की शिफ्ट 1 बजे शुरू होती थी

'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग स परेशान हो जाते थे अहमद खान, सुनील शेट्टी बोले- 9 बजे की शिफ्ट 1 बजे शुरू होती थी

हालिया रिलीज फिल्म वेलकम टू द जंगल को दर्शक खूब पसंद कर रहे है. इसी एक्टर सुनील शेट्टी ने बताया कि शूटिंग के दौरान डायरेक्टर अहमद खान काफी परेशान हो जाते थे. उन्होंने अहमद खान की तारीफ भी की.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम दू द जंगल थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में कई कलाकार एक साथ धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. फिल्म को दर्शकों से काफी पॉजिटव रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच हाल ही में फिल्म के एक्टर सुनील शेट्टी ने शूटिंग एक किस्सा सुनाया है.

वेलकम टू द जंगल की शूटिंग में परेशान हो जाते थे अहमद खान
सुनील शेट्टी ने हाल ही में फीवर एफएम को दिए इंटरव्यू में फिल्म की शूटिंग से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि एक ही फिल्म में 30 बड़े कलाकारों को साथ लेकर शूटिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं था. सुनील शेट्टी ने कहा, '9 बजे की शिफ्ट होती थी, लेकिन शूटिंग कई बार दोपहर 1 बजे शुरू होती थी. वजह ये थी कि इतने सारे कलाकार एक-दूसरे से मिलते, बातें करते और डिस्कशन में लग जाते थे.'

उन्होंने आगे बताया, 'डायरेक्टर अहमद खान काफी परेशान हो जाते थे. वो बार-बार कहते थे, 'आप लोग अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाइए.' लेकिन 30 एक्टर्स को एक फ्रेम में खड़ा करना आसान नहीं था. कौन कहां खड़ा होगा, कैमरा किसे कैसे कैप्चर करेगा, यही सबसे बड़ा चैलेंज था.'

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अहमद खान की तारीफ में कही ये बात
सुनील ने आगे कहा, 'हर कलाकार अपनी तरफ से कोई न कोई डायलॉग जोड़ देता था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे सीन और मजेदार हो जाएगा. ऐसे में सबको संभालना डायरेक्टर के लिए सबसे मुश्किल काम था.'

वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग स परेशान हो जाते थे अहमद खान, सुनील शेट्टी बोले- 9 बजे की शिफ्ट 1 बजे शुरू होती थी

उन्होंने अहमद खान की तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई दूसरा डायरेक्टर इस फिल्म को संभाल सकता था. अहमद खान ने इतने कम समय में इतने लोगों को एक साथ मैनेज किया. कई बार एक ही फ्रेम में कम से कम 50 से 100 कलाकार होते थे और उन सभी को संभालना वाकई आसान नहीं था.' 

फिल्म की कास्ट
बता दें, फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, फरीदा जलाल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, श्रेयस तलपड़े जैसे नाम शामिल हैं. फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर सैकनिल्क के मुताबिक, 15.25 करोड़ की कमाई की. तीन दिने में इसका टोटल कलेक्शन 63.75 करोड़ हो गया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Suniel Shetty Welcome To The Jungle
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