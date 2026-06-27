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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडRaveena Tandon Photos: 53 साल की इस एक्ट्रेस ने लूटी लाइमलाइट, 'वेलकम 3' में इनके आगे फेल हुईं दिशा पटानी और जैकलीन फर्नांडिस

Raveena Tandon Photos: 53 साल की इस एक्ट्रेस ने लूटी लाइमलाइट, 'वेलकम 3' में इनके आगे फेल हुईं दिशा पटानी और जैकलीन फर्नांडिस

Raveena Tandon Photos: रवीना टंडन 53 साल की उम्र में भी कहर ढाती हैं. उन्होंने खूबसूरती के मामले में फिल्म 'वेलकम 3' में दिशा पटानी और जैकलीन फर्नांडिस जैसी कई यंग एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर दी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jun 2026 02:31 PM (IST)
Raveena Tandon Photos: रवीना टंडन 53 साल की उम्र में भी कहर ढाती हैं. उन्होंने खूबसूरती के मामले में फिल्म 'वेलकम 3' में दिशा पटानी और जैकलीन फर्नांडिस जैसी कई यंग एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर दी है.

रवीना टंडन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. इस मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म में उनका ग्लैमरस अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस लोगों का ध्यान खींच रहा है. 53 साल की उम्र में भी रवीना की खूबसूरती और फिटनेस देखते ही बनती है.

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रवीना टंडन 53 साल की उम्र में भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों का दिल जीत रही हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज आज भी फैंस को दीवाना बना देता है.
रवीना टंडन 53 साल की उम्र में भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों का दिल जीत रही हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज आज भी फैंस को दीवाना बना देता है.
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रवीना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है. 53 की उम्र में भी उनका चार्म, स्टाइल और ग्रेस पहले की तरह बरकरार है.
रवीना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है. 53 की उम्र में भी उनका चार्म, स्टाइल और ग्रेस पहले की तरह बरकरार है.
Published at : 27 Jun 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Raveena Tandon Welcome To The Jungle

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