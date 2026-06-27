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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेहद लग्जरी है 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर का घर, वर्साचे सोफा से गैराज में खड़ी 'बैटमैन' कार तक सब कुछ है खास

बेहद लग्जरी है 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर का घर, वर्साचे सोफा से गैराज में खड़ी 'बैटमैन' कार तक सब कुछ है खास

Ahmed Khan Lavish Home Photos: 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर अहमद खान काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनका घर काफी आलीशान है. हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंची. डायरेक्टर का आशियाना देख उनके होश उड़ गए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jun 2026 12:53 PM (IST)
Ahmed Khan Lavish Home Photos: 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर अहमद खान काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनका घर काफी आलीशान है. हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंची. डायरेक्टर का आशियाना देख उनके होश उड़ गए.

'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर अहमद खान सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं. उनका आलीशान घर किसी लग्जरी पैलेस से कम नहीं है. हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंचीं, जहां की शाही सजावट, महंगे इंटीरियर और यूनिक कलेक्शन को देखकर वो भी हैरान रह गईं.

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'वेलकम टू द जंगल' को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. इसी बीच हाल ही में फराह खान डायरेक्टर घर पहुंची. अहमद खान के घर को देख फराह खान के होश ही उड़ गए.
'वेलकम टू द जंगल' को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. इसी बीच हाल ही में फराह खान डायरेक्टर घर पहुंची. अहमद खान के घर को देख फराह खान के होश ही उड़ गए.
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फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है. जसिमे अहमद खान के इस लग्जरी आशियाने की झलक देखने को मिली.
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है. जसिमे अहमद खान के इस लग्जरी आशियाने की झलक देखने को मिली.
Published at : 27 Jun 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Ahmed Khan Welcome To The Jungle

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