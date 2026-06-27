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बेहद लग्जरी है 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर का घर, वर्साचे सोफा से गैराज में खड़ी 'बैटमैन' कार तक सब कुछ है खास
Ahmed Khan Lavish Home Photos: 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर अहमद खान काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनका घर काफी आलीशान है. हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंची. डायरेक्टर का आशियाना देख उनके होश उड़ गए.
'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर अहमद खान सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं. उनका आलीशान घर किसी लग्जरी पैलेस से कम नहीं है. हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंचीं, जहां की शाही सजावट, महंगे इंटीरियर और यूनिक कलेक्शन को देखकर वो भी हैरान रह गईं.
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Published at : 27 Jun 2026 12:53 PM (IST)
Tags :Ahmed Khan Welcome To The Jungle
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