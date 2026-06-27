'वेलकम टू द जंगल' को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. इसी बीच हाल ही में फराह खान डायरेक्टर घर पहुंची. अहमद खान के घर को देख फराह खान के होश ही उड़ गए.