अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, 3 दिन में बनाए ये 6 बड़े रिकॉर्ड्स

अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही हैं. इस मल्टी स्टारर फिल्म का रिलीज से पहले ही इतना महौल बन चुका था कि शानदार प्रेड स्क्रीनिंग के बाद इसकी दमदार ओपनिंग हुई और वीकेंड पर तो इसने जमकर नोट कूट डाले. इस फिल्म का तीन दिनों का कलेक्शन बेहद शानदार है. चलिए यहां जानते हैं 'वेलकम टू द जंगल' ने तीसरे दिन कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं.

'वेलकम टू द जंगल' का तीन दिनों का कलेक्शन

बता दे कि 'वेलकम टू द जंगल' ने सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के तीसरे दिन 10,867 शो में 24.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इससे भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 76.50 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 63.75 करोड़ हो गया है.

वहीं विदेशों में, इस फिल्म ने तीसरे दिन 5.25 करोड़ जोड़े जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 16.95 करोड़ रुपये हो चुका है. जिसेके इसकी वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 93.45 करोड़ हुई है.

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'वेलकम टू द जंगल' ने तीसरे दिन कौन-कौन से बनाए रिकॉर्ड्

अक्षय की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 63.75 करोड़ के कलेक्शन के साथ साल की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म बन गई है.

'वेलकम टू द जंगल' ने शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 के 50.1 करोड़ को मात दे दी है.

'वेलकम टू द जंगल' ने है जवानी तो इश्क होना के 61.78 करोड़ की लाइफटाइम कमाई के रिकॉर्ड को तीसरे दिन ध्वस्त कर दिया

'वेलकम टू द जंगल' रिलीज के तीसरे दिन ही साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

इस फिल्म ने अपनी वेलकम 1 के ओपनिंग डे कलेक्शन 16.52 करोड़ को भी मात दे दी है.

इस फिल्म ने अपनी वेलकम 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन 52 करोड़ को भी पीछे छोड़ दिया है.

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

'वेलकम टू द जंगल' का निर्देशन अहम खान ने किया है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा 30 स्टार्स हैं जिनमें सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, परेश रावल, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, दिशा पाटनी, तुषार कपूर, अरशद वारसी सहित कई शामिल हैं. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.



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