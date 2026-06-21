Tv से शुरू हुआ था सलमान की इस ऑन स्क्रीन मां का करियर, एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी नौकरी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटीवी से शुरू हुआ था सलमान खान की ऑन स्क्रीन मां रीमा लागू का करियर, एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी बैंक की नौकरी

टीवी से शुरू हुआ था सलमान खान की ऑन स्क्रीन मां रीमा लागू का करियर, एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी बैंक की नौकरी

Reema Lagoo Birth Anniversary: दिवंगत एक्ट्रेस रीमा लागू बॉलीवुड में आने से पहले बैंक में जॉब किया करती थीं. फैंस के बीच उन्होंने मां के किरदार से गजब की लोकप्रियता हासिल की थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Jun 2026 09:31 AM (IST)
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Reema Lagoo Birth Anniversary: बॉलीवुड में अक्सर ही लीड एक्टर्स के बीच साइड एक्टर्स भी फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाते हैं. हिंदी सिनेमा की दिवंगत अदाकारा रीमा लागू का जलवा भी कुछ ऐसा ही था. अपने करियर में कई फिल्मों और टीवी शोज में काम करने वाली रीमा को दर्शकों से खूब प्यार मिला था. वो सलमान खान की मां के किरदार निभाकर काफी पॉपुलर हुई थीं. बॉलीवुड में आने से पहले एक्ट्रेस ने 10 साल तक बैंक में बतौर क्लर्क काम किया था.

टीवी से किया था एक्टिंग डेब्यू

रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम नयन भदभदे था. उनकी मां मंदाकिनी मशहूर मराठी स्टेज एक्ट्रेस थीं. रीमा ने भी अपना करियर मराठी स्टेज परफॉर्मर के रूप में शुरू किया था. इसके बाद वो टीवी इंडस्ट्री में आई थीं. उनका टीवी डेब्यू 'खानदान' शो से हुआ था जो साल 1985 में आया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने तू तू मैं मैं, श्रीमान श्रीमती, नुपूर, किरदार और नामकरण जैसे शोज में भी काम किया था.

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10 साल तक बैंक में की नौकरी

रीमा लागू बॉलीवुड में आने से पहले नौकरी करती थीं. साल 1979 से उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करना शुरू किया था. बतौर क्लर्क उन्होंने 10 साल तक सर्विस दी थी. हालांकि बाद में अपने एक्टिंग करियर को ध्यान में रखते हुए एक्ट्रेस ने इस नौकरी को अलविदा कह दिया था.

टीवी से शुरू हुआ था सलमान खान की ऑन स्क्रीन मां रीमा लागू का करियर, एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी बैंक की नौकरी

सलमान की मां बनकर जमकर बटोरी सुर्खियां

रीमा लागू ने सबसे पहले जूही चावला की फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में जूही की मां का किरदार निभाया था. लेकिन, लोकप्रियता सलमान खान की मां के किरदारों से मिली. वो साजन, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, पत्थर के फूल और जुड़वा में एक्टर की मां बनी थीं.

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2017 में हो गया था निधन

सलमान खान की मां बनने के अलावा रीमा ने शाहरुख खान, आमिर खान, श्रीदेवी और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स की मां के किरदार भी निभाए थे. उन्हीने निश्चय, दीवाना मस्ताना, शादी करके फंस गया यार, कहीं प्यार ना हो जाए सहित कई फिल्मों में पत्नी बेहतरीन अदाकारी से फैंस का दिल जीता था. उनका महज 59 साल की उम्र में 18 मई 2017 को कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 09:31 AM (IST)
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