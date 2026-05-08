बॉलीवुड कपल सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी को आज, 8 मई को पूरे आठ साल पूरे हो गए हैं. इस स्पेशल डे पर सोनम ने अपने पति आनंद के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया. साथ ही एक्ट्रेस ने एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.

एनिवर्सरी पर सोनम ने पति आनंद पर लुटाया प्यार

सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसनें दोनों की कई फोटोज देखने को मिली. सोनम ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति आनंद को खास अंदाज में विश किया. सोनम ने कैप्शन में लिखा, 'तुम्हारे साथ पूरा एक दशक. शादी को 8 साल हो गए. तीन शहर, तीन घर, दो प्यारे बेटे. ना जाने कितने सपने हमने साथ मिलकर शुरू से बनाए.'

लिखी दिल की बात

सोनम ने लिखा, 'कितने रिस्क लिए, कितना कुछ सीखा, बिज़नेस बनाए, मुश्किल वक्त देखे, खुशियां सेलिब्रेट कीं और हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का हाथ और मजबूती से पकड़े रखा. और इन सबके बीच एक चीज हमेशा और ज्यादा पक्की होती गई, तुम्हारे लिए मेरा प्यार, सम्मान और अपनापन हर दिन और गहरा होता गया.'

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सोनम ने आगे कहा, 'आज भी सुबह सबसे पहले तुमसे बात करने का मन करता है और रात को तुम्हारा साथ सबसे ज्यादा सुकून देता है. तुम मेरी हर परेशानी में सुकून हो. वो इंसान जो मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और खुद जैसा महसूस कराता है. 10 साल बाद भी मैं तुमसे पहले से ज्यादा प्यार करती हूं. मेरे साथ ये जिंदगी बनाने के लिए थैंक यू. हर हंसी, दोस्ती, स्ट्रॉन्ग रहने, फैमिली और उस प्यार के लिए जो वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि और खूबसूरत बनता गया. तुम्हारे अलावा किसी और के साथ मैं ये जिंदगी जीना सोच भी नहीं सकती. हैप्पी एनिवर्सरी.'

सेलेब्स ने लुटाया प्यार

सोनम का ये पोस्ट सोशल मीडियापर जमकर वायरल हो रहा है. कई सेलेब्स ने सोनम और आनंद को शादी की शालगिरह की बधाई दी है. फराह खान ने लिखा, 'ओह, कितना प्यारा मेसेज है.' नेहा धूपिया ने लिखा, 'आप दोनों को सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं.' अनुपम खेर ने लिखा, 'बधाई हो.'

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सोनम और आनंद की शादी

बता दें, सोनम कपूर ने साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की थी. कपल के दो बच्चे हैं. अगस्त 2022 में उनके पहले बेटे 'वायु' का जन्म हुआ और साल 2026 में उन्होंने दूसरे बेटे का वेलकम किया.