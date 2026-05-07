हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाबॉक्स ऑफिस पर हिट है तृषा कृष्णन-विजय की जोड़ी, 5 फिल्मों ने छापे करोड़ों, 1 ने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई

बॉक्स ऑफिस पर हिट है तृषा कृष्णन-विजय की जोड़ी, 5 फिल्मों ने छापे करोड़ों, 1 ने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई

Trisha Krishnan-Vijay Superhit Jodi: थलापति विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी पिछले कुछ समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में है. लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर भी हिट है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 May 2026 09:34 PM (IST)
Trisha Krishnan-Vijay Superhit Jodi: थलापति विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी पिछले कुछ समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में है. लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर भी हिट है?

थलापति विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है. दोनों की डेटिंग से लेकर शादी तक की मीडिया में खबरें काफी रहती हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी कभी इस पर बात नहीं की बल्कि वह इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देते हैं. भले ही पर्सनल लाइफ में जो भी हो लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में स्क्रीन पर इनकी जोड़ी हिट है. इन्होंने साथ में 5 फिल्में की और भर-भरकर पैसा कमाया. एक ने तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. चलिए बताते हैं इनकी हिट फिल्मों के बारे में.

1/7
विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी को पहली बार फिल्म 'घिल्ली' के जरिए स्क्रीन पर देखा गया था. इस फिल्म का निर्देशन धरानी ने किया था और इसे साल 2004 में रिलीज किया गया था. इसमें प्रकाश राज भी अहम रोल में थे. ये फिल्म ही नहीं बल्कि इनकी केमिस्ट्री ही हिट हुई थी.
विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी को पहली बार फिल्म 'घिल्ली' के जरिए स्क्रीन पर देखा गया था. इस फिल्म का निर्देशन धरानी ने किया था और इसे साल 2004 में रिलीज किया गया था. इसमें प्रकाश राज भी अहम रोल में थे. ये फिल्म ही नहीं बल्कि इनकी केमिस्ट्री ही हिट हुई थी.
2/7
विजय और तृषा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. इसे 2024 में री-रिलीज भी किया गया था और सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बेहतरीन कमाई की थी और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 30.75 करोड़ रुपये रहा था. कोई मोई के अनुसार, फिल्म का बजट 8 करोड़ था.
विजय और तृषा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. इसे 2024 में री-रिलीज भी किया गया था और सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बेहतरीन कमाई की थी और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 30.75 करोड़ रुपये रहा था. कोई मोई के अनुसार, फिल्म का बजट 8 करोड़ था.
Published at : 07 May 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Thalapathy Vijay

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Drishyam 3: बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएगी 'दृश्यम 3', मोहनलाल की फिल्म ने प्री-सेल्स में कर ली इतने करोड़ की कमाई
बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएगी 'दृश्यम 3', मोहनलाल की फिल्म ने प्री-सेल्स में कर ली इतने करोड़ की कमाई
मनोरंजन
Raja Shivaji BO Day 7 Live: 'राजा शिवाजी' पर सातवें दिन पैसों की बारिश, साढ़े 8 बजे तक कमाए 51.17 करोड़
बॉक्स ऑफिस: 'राजा शिवाजी' पर सातवें दिन पैसों की बारिश, साढ़े 8 बजे तक कमाए 51.17 करोड़
मनोरंजन
TRP: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से छीनी नंबर वन की कुर्सी, ये शो कर रहा टीवी पर राज, 'अनुपमा' की हालत खराब
टीआरपी: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से छीनी नंबर वन की कुर्सी, ये शो कर रहा टीवी पर राज, 'अनुपमा' की हालत खराब
मनोरंजन
600 करोड़ कमाकर बनाया हाईएस्ट ग्रॉसर रिकॉर्ड, Vijay की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था
600 करोड़ कमाकर बनाया हाईएस्ट ग्रॉसर रिकॉर्ड, Vijay की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था
Advertisement

वीडियोज

Vijay की GOAT फिल्म का सीन वायरल, ‘TN07 CM 2026’ नंबर प्लेट ने बढ़ाई CM बनने की चर्चा
Citadel Season 2 Review: प्रियंका चोपड़ा का दमदार अंदाज, लेकिन सीरीज रही Confusing
Bollywood News: Shahrukh Khan की 'King' के Leak हुए Scenes! |
TRP Ratings of TV: TRP chart में 'Vasudha' का जलवा! सबको पछाड़कर बना नंबर 1 show! #sbs
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का Mamata Banerjee का मिला साथ! | TMC | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
खेल शुरू हुआ, अभी और खेला होगा, क्या ममता संभल लेगी?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video हुआ वायरल
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
आईपीएल 2026
भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर गूंजी किलकारी, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म
भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर गूंजी किलकारी, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म
साउथ सिनेमा
600 करोड़ कमाकर बनाया हाईएस्ट ग्रॉसर रिकॉर्ड, Vijay की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था
600 करोड़ कमाकर बनाया हाईएस्ट ग्रॉसर रिकॉर्ड, Vijay की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था
बिजनेस
21000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 30 लाख तक का रिटर्न, क्या है वायरल खबर की सच्चाई? सरकार ने बताया
21000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 30 लाख तक का रिटर्न, क्या है वायरल खबर की सच्चाई? सरकार ने बताया
इंडिया
स्कॉर्पियों की सेट्रों कार से ओवरटेकिंग, बिना नंबर बाइक की एंट्री और धड़धड़ा फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की ऐसे लिखी गई स्क्रिप्ट
स्कॉर्पियों की ओवरटेकिंग, बाइक की एंट्री और फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की यूं लिखी गई स्क्रिप्ट
जनरल नॉलेज
Bengal Election: कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?
कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget