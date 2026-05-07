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बॉक्स ऑफिस पर हिट है तृषा कृष्णन-विजय की जोड़ी, 5 फिल्मों ने छापे करोड़ों, 1 ने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई
Trisha Krishnan-Vijay Superhit Jodi: थलापति विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी पिछले कुछ समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में है. लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर भी हिट है?
थलापति विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है. दोनों की डेटिंग से लेकर शादी तक की मीडिया में खबरें काफी रहती हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी कभी इस पर बात नहीं की बल्कि वह इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देते हैं. भले ही पर्सनल लाइफ में जो भी हो लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में स्क्रीन पर इनकी जोड़ी हिट है. इन्होंने साथ में 5 फिल्में की और भर-भरकर पैसा कमाया. एक ने तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. चलिए बताते हैं इनकी हिट फिल्मों के बारे में.
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Published at : 07 May 2026 09:34 PM (IST)
Tags :Trisha Krishnan Thalapathy Vijay
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