बॉक्स ऑफिस पर हिट है तृषा कृष्णन-विजय की जोड़ी, 5 फिल्मों ने छापे करोड़ों, 1 ने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई

विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी को पहली बार फिल्म 'घिल्ली' के जरिए स्क्रीन पर देखा गया था. इस फिल्म का निर्देशन धरानी ने किया था और इसे साल 2004 में रिलीज किया गया था. इसमें प्रकाश राज भी अहम रोल में थे. ये फिल्म ही नहीं बल्कि इनकी केमिस्ट्री ही हिट हुई थी.