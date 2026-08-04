झारखंड में छात्र प्रदर्शन पर सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन, बोलीं- देखकर बहुत दुख होता है

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है.

छात्रों के प्रदर्शन का सोनाक्षी सिन्हा ने किया समर्थन

सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रील शेयर की, जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर झारखंड में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज उठा रहा था. इस पोस्ट के साथ सोनाक्षी ने लिखा, 'ये देखकर बहुत दुख होता है कि हमारे देश के छात्रों को ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है... आखिर ये सब कब रुकेगा?'

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सोनाक्षी सिन्हा ने जिस वीडियो को शेयर किया, उसमें बताया गया कि लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से परेशान छात्र विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं. कई छात्रों ने बार-बार होने वाले पेपर लीक पर भी नाराजगी जताई.

बता दें, झारखंड में हजारों छात्र 14वीं JPSC और JSSC-CGL भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे हैं और उन्हें कई सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है.

CJP प्रोटेस्ट का किया सपोर्ट

वहीं, ये पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने छात्रों का समर्थन किया है. इससे पहले भी वो हाल ही में CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती नजर आई थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. सोनाक्षी सिन्हा ने प्रोटेस्ट के समर्थन में कहा था, '20 जुलाई... बहुत लोगों की हड्डियां टूटीं और पूरे देश का दिल टूटा. याद रखना.'

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वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में फिल्म सिस्टम में नजर आई थीं, जो प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.