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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिर्फ दाल पर गुजारा करते थे सलमान खान, फिर भी जेल से नहीं आना चाहते थे बाहर

सिर्फ दाल पर गुजारा करते थे सलमान खान, फिर भी जेल से नहीं आना चाहते थे बाहर

Alliance: सलमान खान अपने भाई सोहेल खान से मिलने के लिए 'अलायंस' में गए थे. इस दौरान सलमान ने अपने जेल के दिनों को याद किया और बताया कि वो पानी और दाल पर गुजारा किया करते थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Aug 2026 06:05 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान हाल ही में अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए शो 'अलायंस' में पहुंचे थे. इस दौरान सलमान खान ने अपने जेल के दिनों को याद किया और बताया कि वो सिर्फ दाल खाकर और पानी पीकर गुजारा करते थे. हालांकि इसके बावजूद जब वो रिहा हो रहे थे तो जेल से बाहर नहीं आना चाहते थे.

सलमान ने याद किए जेल के दिन 

जब सलमान खान अपने भाई सोहेल से मिलने पहुंचे तो सोहेल बिल्कुल चुप से हो गए थे. सलमान ने उनसे बातचीत शुरू की तो सोहेल ने कहा, 'मैं फ्रीक आउट हो गया था. घर को मिस कर रहा हूं, ग्रीनरी होती है, घर के बाहर जा सकते हैं.'

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सोहेल की बात सुनकर सलमान को अपने जेल के दिन याद आ गए. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी जिंदगी में जिन सिचुएशन में रहा हूं. पता नहीं कि कब जा रहे हैं और कब आएंगे.' आगे उन्होंने अलायंस को अच्छी जगह बताते हुए कहा कि वो यहां अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं.   

 
 
 
 
 
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दाल पर गुजारा करते थे सलमान खान 

सलमान आगे कहते हैं, 'जिस वक्त मैं जेल में था तब बार-बार मुझे अदालत जाना पड़ता था जमानत की सुनवाई के लिए. मैं जानता था कि मेरी अर्जी खारिज कर दी जाएगी और मैं सोचता रहता था कि आखिर क्यों मैं बाहर जाऊं? और फिर वापस क्यों आऊं? लेकिन, फिर वो दिन आया जब पता चला कि मेरी रिहाई हो रही है.'

सलमान ने आगे कहा, 'जब मैं जेल से बाहर आ रहा था तो मुझे बुरा फील हो रहा था क्योंकि मैं वहां रोज वर्क आउट करता था. मैं दाल और पानी जो भी मिलता था उस पर गुजारा करता था. मैंने इतनी अच्छी बॉडी बना ली थी कि लगा काश मैं यहां और चार-पांच दिन रह पाता.'

4 बार जेल जा चुके हैं सलमान खान

साल 1998 के दौरान काले हिरण के शिकार के केस में सलमान खान कुल चार बार जेल की हवा खा चुके हैं. उन्हें कुल मिलाकर 18 दिन जेल में बिताने पड़े थे. वो 1998, 2006, 2007 और फिर 2018 में जेल गए थे. साल 2018 में उन्हें जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर अभिनेता को जमानत मिल गई थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
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