सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बीते कई महीने से प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही हैं. एक्ट्रेस ने कई बार इसका जवाब दिया लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब एक बार फिर हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए इन प्रेग्नेंसी रूमर्स पर अपना करारा जवाब दिया है.

सोनाक्षी सिन्हा ने आज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली पार्टी की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हसीना ने अपने प्रेग्नेंसी रूमर्स पर भी चुप्पी तोड़ी है.

'दुनिया की सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड'

अदाकारा ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी (हमारे प्यारे और बहुत बुद्धिमान मीडिया के मुताबिक 16 महीने और आगे भी) का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई हूं. सिर्फ पेट के आसपास हाथ रखकर पोज देने के लिए. हमारे रिएक्शन जानने के लिए आखिरी स्लाइड पर जाएं... और फिर इस दिवाली अपनी चमक बिखेरते रहें.'

वायरल हो रहा फनी वीडियो

इस पूरे मामले ने फिर से रफ्तार पकड़ी जब दिवाली पार्टी में अदाकारा ने पैप्स के सामने पोज करते हुए पेट पर हाथ रखा था. सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जहां एक्ट्रेस के पति जहीर इकबाल ने अपनी पत्नी के पेट में अपना हाथ रखा और उनके साथ प्रेग्नेंसी का प्रैंक करते नजर आए.

सोनाक्षी का पोस्ट देख सेलेब्स का हंसते–हंसते हुए बुरा हाल

आज बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली पार्टी की तस्वीरें शेयर की जहां उन्हें गोल्डन कलर की हेवी वर्क अनारकली पहने देखा गया. अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए अदाकारा ने काफी सर्कास्टिक अंदाज में प्रेग्नेंसी रूमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी. अब उनके इस पोस्ट पर कुशा कपिला और शिल्पा शिरोडकर समेत कई सेलेब्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर कुशा कपिला ने हसीना के इस पोस्ट पर लाफिंग और ताली बजाने वाली इमोजी शेयर की तो वहीं शिल्पा शिरोडकर ने भी लाफिंग इमोजी शेयर कर अपना रिएक्शन दिया.



सोनाक्षी सिन्हा का वर्कफ्रंट

बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा बीते 15 सालों से एक्टिव हैं और सबके सामने अपने टैलेंट का प्रमाण दे रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने हर एक किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया. आखिरी बार उन्हें हॉरर फिल्म 'निकिता रॉय' में देखा गया. अब वो अपनी अगली सुपरनैचुरल थ्रिलर 'जटाधरा' के लिए तैयार हैं जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है.