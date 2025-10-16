हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड...', सोनीक्षी सिन्हा ने प्रेग्नेंसी रूमर्स पर दिया ऐसा जवाब, हंसते-हंसते सेलेब्स का बुरा हाल

'सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड...', सोनीक्षी सिन्हा ने प्रेग्नेंसी रूमर्स पर दिया ऐसा जवाब, हंसते-हंसते सेलेब्स का बुरा हाल

Sonakshi Sinha Cryptic Post: सोनाक्षी सिन्हा को लेकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि वो प्रेग्नेंट हैं. अब एक्ट्रेस ने अलग अंदाज से इसका जवाब दिया है और रूमर्स पर ब्रेक लगा दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बीते कई महीने से प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही हैं. एक्ट्रेस ने कई बार इसका जवाब दिया लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब एक बार फिर हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए इन प्रेग्नेंसी रूमर्स पर अपना करारा जवाब दिया है. 

सोनाक्षी सिन्हा ने आज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली पार्टी की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हसीना ने अपने प्रेग्नेंसी रूमर्स पर भी चुप्पी तोड़ी है.

'दुनिया की सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड'
अदाकारा ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी (हमारे प्यारे और बहुत बुद्धिमान मीडिया के मुताबिक 16 महीने और आगे भी) का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई हूं. सिर्फ पेट के आसपास हाथ रखकर पोज देने के लिए. हमारे रिएक्शन जानने के लिए आखिरी स्लाइड पर जाएं... और फिर इस दिवाली अपनी चमक बिखेरते रहें.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)


वायरल हो रहा फनी वीडियो
इस पूरे मामले ने फिर से रफ्तार पकड़ी जब दिवाली पार्टी में अदाकारा ने पैप्स के सामने पोज करते हुए पेट पर हाथ रखा था. सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जहां एक्ट्रेस के पति जहीर इकबाल ने अपनी पत्नी के पेट में अपना हाथ रखा और उनके साथ प्रेग्नेंसी का प्रैंक करते नजर आए. 

सोनाक्षी का पोस्ट देख सेलेब्स का हंसते–हंसते हुए बुरा हाल
आज बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली पार्टी की तस्वीरें शेयर की जहां उन्हें गोल्डन कलर की हेवी वर्क अनारकली पहने देखा गया. अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए अदाकारा ने काफी सर्कास्टिक अंदाज में प्रेग्नेंसी रूमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी. अब उनके इस पोस्ट पर कुशा कपिला और शिल्पा शिरोडकर समेत कई सेलेब्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर कुशा कपिला ने हसीना के इस पोस्ट पर लाफिंग और ताली बजाने वाली इमोजी शेयर की तो वहीं शिल्पा शिरोडकर ने भी लाफिंग इमोजी शेयर कर अपना रिएक्शन दिया.
सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड...', सोनीक्षी सिन्हा ने प्रेग्नेंसी रूमर्स पर दिया ऐसा जवाब, हंसते-हंसते सेलेब्स का बुरा हाल

सोनाक्षी सिन्हा का वर्कफ्रंट
बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा बीते 15 सालों से एक्टिव हैं और सबके सामने अपने टैलेंट का प्रमाण दे रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने हर एक किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया. आखिरी बार उन्हें हॉरर फिल्म 'निकिता रॉय' में देखा गया. अब वो अपनी अगली सुपरनैचुरल थ्रिलर 'जटाधरा' के लिए तैयार हैं जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

और पढ़ें
Published at : 16 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Jatadhara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: टिकट मिलते ही 'मुसीबत' में मैथिली!
महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
इंडिया
क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के सीएम? अमित शाह बोले- 'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा'
क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के सीएम? अमित शाह बोले- 'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा'
राजस्थान
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका
ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका
यूटिलिटी
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget