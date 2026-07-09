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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोहेल खान और Seema Sajdeh का तलाक क्यों हुआ, 24 साल की शादी क्यों टूटी?

सोहेल खान और Seema Sajdeh का तलाक क्यों हुआ, 24 साल की शादी क्यों टूटी?

Sohail Khan Seema Sajdeh Divorce: सोहेल खान और सीमा सजदेह शो 'अलायंस' में साथ में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी जोड़ी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. चलिए बताते हैं उनका तलाक क्यों हुआ था?

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Jul 2026 10:29 PM (IST)
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Sohail Khan Seema Sajdeh Divorce: सोहेल खान और सीमा सजदेह एक बार फिर से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गए हैं. बॉलीवुड का एक्स कपल स्क्रीन पर पहली बार साथ में नजर आ रहा है. दोनों रियलिटी शो 'अलायंस' में दिखाई दे रहे हैं. सोहेल के बाद अब हाल ही के एपिसोड में सीमा सजदेह ने शो में एंट्री की, जिसके बाद फिर से उनके रिश्ते पर बात होने लगी है. ऐसे में चलिए बताते हैं 24 साल बाद आखिर क्यों उनका रिश्ता टूट गया था?

सोहेल संग क्यों हुआ था सीमा का तलाक?

सीमा सजदेह ने तलाक के कुछ समय के बाद सोहेल से रिश्ता टूटने को लेकर बात की थी. उन्होंने फैबुलस वाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में शिरकत की थी. इस दौरान उन्होंने अपने और सोहेल के रिश्ते को लेकर बात की थी. इस बातचीत में सीमा ने सोहेल के अफेयर को लेकर हिंट दिया था, जिसे उनके तलाक का कारण माना गया था.

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एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर किया था इशारा

सीमा ने कहा था कि शादी में अफेयर होना कोई बड़ी बात नहीं होती है. लेकिन जब हसबैंड और वाइफ के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और इसके बाद दोनों हंसना भूल जाते हैं तो तभी असली दिक्कत होती है. सीमा ने बताया था कि इन सब चीजों का असर बच्चों पर भी पड़ता है. उनका कहना ये भी था कि शादी में अफेयर किस तरह का है इस पर भी निर्भर करता है. सीमा का मानना था कि अगर कोई शादी में रहते हुए किसी और के बारे में सोचे तो ये भी धोखा है लेकिन डील ब्रेकर तब है कि लाइफ में कैसे बढ़ रहे हैं. 

सोहेल खान और Seema Sajdeh का तलाक क्यों हुआ, 24 साल की शादी क्यों टूटी?

सोहेल और सीमा ने भागकर की थी शादी

बहरहाल, अगर सोहेल खान और सीमा सजदेह के रिश्ते और शादी के बारे में बात की जाए तो इस एक्स कपल ने भागकर शादी की थी. उन्होंने साल 1998 में शादी की थी. सीमा दिल्ली की रहने वाली हैं और इस रिश्ते से उनके दो बच्चे योहान और निर्वान हैं. हालांकि, इनका रिश्ता 24 साल बाद साल 2022 में टूट गया था और इसके लिए जिम्मेदार एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ठहराया गया था.

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'अलायंस' में सीमा को देख पिघला सोहेल का दिल

गौरतलब है कि सोहेल खान और सीमा सजदेह रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ रहे हैं और इस दौरान जैसे ही उन्होंने सीमा को देखा उनका दिल पिघल गया. एक्टर ने इस दौरान अपनी एक्स वाइफ को देखा तो कहा, 'मैं इस खूबसूरत महिला के साथ 25 साल तक रहा.' उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ और कहा, 'मुझे नेशनल टीवी पर एडमिट करना है कि अगर कोई गलती थी तो मैं उसे अपने सिर लूंगा और सारी जिम्मेदारी भी.'

वहीं, शो में आने से पहले फिल्मीज्ञान से बात करते हुए सीमा सजदेह ने सोहेल के शो में जाने पर खुशी जाहिर की थी और कहा था कि उन्हें गर्व है कि सोहेल अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं. सीमा ने कहा था कि वो अच्छा करेंगे. खुद की एंट्री को लेकर कहा था कि क्योंकि उनका बेटा येहान चाहता था इसलिए वो शो में आईं और उनके दोनों बेटे अपने माता-पिता को सपोर्ट कर रहे हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:26 PM (IST)
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